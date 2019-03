"Games with Gold": Das sind die Gratis-Spiele für die Xbox im April 2019

Auch die Xbox One X wird bei den "Games with Gold" bedacht

Ein Rollenspiel und jede Menge Action – das halten die "Games with Gold" im April 2019 für euch bereit. Auch im Frühling dieses Jahres gibt es wieder eine Reihe an Gratis-Spielen für Xbox One X und Co. Wir verraten euch, welche das sind.

Vom 1. bis zum 30. April gibt es das Spiel "The Technomancer" gratis für die Xbox One. In dem Action-RPG seid ihr ein Krieger auf dem Mars, der Kulturen erkunden und eigene Waffen herstellen muss. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und kostet euch üblicherweise rund 40 Euro. Ebenfalls für die Xbox One enthalten die "Games with Gold" den Titel "Outcast: Second Contact". Das Adventure-Spiel kostet sonst 45 Euro und steht euch zwischen dem 16. April und dem 15. Mai gratis zum Download bereit.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Star Wars, GRAW und Pflanzen vs. Zombies

Für die Xbox 360 (und für die Xbox One) halten die "Games with Gold" im April 2019 ebenfalls zwei Titel bereit. In "Star Wars: Battlefront 2" könnt ihr unter anderem im Multiplayer-Modus euer Kampfgeschick beweisen. Das Spiel kostet sonst 25 Euro und ist zwischen dem 1. und dem 15. April kostenlos.

In der zweiten April-Hälfte (16. bis 30.) könnt ihr zudem noch "Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2" gratis herunterladen. Dabei handelt es sich um einen taktischen Shooter, dessen Preis üblicherweise bei 10 Euro liegt. Das Spiel hat keine Jugendfreigbae erhalten. Aus den "Games with Gold" von März 2019 gibt es außerdem noch bis zum 15. April "Plants vs. Zombies Garden Warfare 2" gratis.