Überraschendes Google-Event: Das Pixel 9 kommt früher

Das kam unerwartet: Google hat uns offiziell mit einem sehr frühen "Made by Google"-Event überrascht und dabei auch gleich das Pixel 9 als Teil der Präsentation angedeutet. Erfahrt bei uns, wann das Event stattfindet und was euch erwartet.

Eigentlich hätten wir erst im Oktober mit einem neuen Hardware-Event von Google gerechnet. Für gewöhnlich stellt das Unternehmen seine neuen Hardware-Produkte in diesem Zeitraum vor. Google hat in diesem Jahr anscheinend andere Pläne und lädt bereits am 13. August um 19:00 Uhr zum "Made by Google"-Event. Im Stream könnt ihr das Event auf YouTube sehen. Ein kurzes Teaser-Video wurde passend dazu veröffentlicht:

Google Pixel 9 (Pro) und mehr: Das erwartet euch

Google macht kein Geheimnis daraus, dass man an diesem Tag die Pixel-9-Reihe vorstellen will. Neben der Silhouette im Trailer mit der römischen Ziffer IX (9) sendet auch die Event-Seite im Google-Shop ein klares Signal. Sie enthält bereits "Google Pixel 9 Pro" in der URL. Auch das Thema KI wird während des Events im Fokus stehen.

Denn Google teasert an:

"... erfährst du, was passiert, wenn Google AI auf unsere mobile Plattform trifft. Lass dir die neuesten Informationen zu Android, Gemini und Pixel-Geräten nicht entgehen."

Neben den Pixel-9-Modellen werden wir also sehr wahrscheinlich weitere Hardware und ein Update zu Googles KI "Gemini" sehen. Folgende Produktvorstellungen sind denkbar:

Pixel 9 + Pixel 9 Pro: Die neuen Flaggschiffe gelten als gesetzt . Unzählige Leaks haben bereits den Großteil der Ausstattung und das Design der neuen Pixel-Smartphones enthüllt. Zuletzt gab es zudem Gerüchte zu einem Pixel 9 XL. Dessen Release halten wir aber für eher unwahrscheinlich.

Die neuen Flaggschiffe . Unzählige Leaks haben bereits den Großteil der Ausstattung und das Design der neuen Pixel-Smartphones enthüllt. Zuletzt gab es zudem Gerüchte zu einem Pixel 9 XL. Dessen Release halten wir aber für eher unwahrscheinlich. Pixel Watch 3: Die nächste Generation von Googles Smartwatch dürften wir ebenfalls sehen. Auch eine größere XL-Variante steht im Raum.

Die nächste Generation von Googles Smartwatch dürften wir ebenfalls sehen. Auch eine größere XL-Variante steht im Raum. Pixel Fold 2: Auch zum Pixel Fold könnte es Neuigkeiten geben. Das erste Modell hat Google vor einem Jahr im Mai während der eigenen Entwicklerkonferenz "Google I/O" vorgestellt. Auf dem kommenden Event könnte also ein Nachfolger gezeigt werden. Möglicherweise schiebt man das Gerät aber auch ans Ende des Jahres.

Auch zum Pixel Fold könnte es Neuigkeiten geben. Das erste Modell hat Google vor einem Jahr im Mai während der eigenen Entwicklerkonferenz "Google I/O" vorgestellt. Auf dem kommenden Event könnte also ein Nachfolger gezeigt werden. Möglicherweise schiebt man das Gerät aber auch ans Ende des Jahres. Pixel Buds Pro 2: Gerüchte sprechen von einem baldigen Release der nächsten Earbuds-Generation. Das Event wäre der passende Ort dafür.

Android 15, Gemini und Google AI

Neben neuen Hardware-Produkten wird Google sicherlich auch einige Worte zu Android 15 und zum aktuellen Stand der Gemini-KI verlieren. Vermutlich gibt es neue exklusive Pixel-9-Features, die im Zusammenspiel mit Gemini ermöglicht werden. Auch zum genauen Startdatum von Android 15 könnten wir neue Infos erfahren. Bis jetzt ging man von Oktober 2024 aus, aber auch ein früher Start im August ist möglich. Das fertige Android-13-Update wurde beispielsweise erstmals im August (2022) verteilt.