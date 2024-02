Google Maps hat neues Navigations-Feature – und so aktiviert ihr es

Zusammenfassung:

Google Maps zeigt euch nun Navigations-Infos auf dem Sperrbildschirm.

Ihr müsst die Option in den Einstellungen aktivieren.

Das Feature ist besonders für Fußgänger interessant.

Google Maps sorgt mit einem neuen Navigations-Feature für noch mehr Komfort. Allerdings müsst ihr die Neuerung erst per Hand aktivieren, ehe ihr davon profitiert. Gerade für Fußgänger dürften sich über die frische Funktion freuen – die übrigens für Android und iOS bereits verfügbar ist. Sie nennt sich "Schnellinfos zur Route beim Navigieren".

Für kurze Zeit bei o2: iPhone 15 Pro Max mit AirPods Pro 2 für 62,99 Euro

Wir spannen euch nicht auf die Folter: Google Maps kann euch nun die nächste Abbiegung und die voraussichtliche Ankunftszeit auch auf dem Sperrbildschirm anzeigen. So reicht ein schneller Blick auf's Handy, wenn ihr euch zu einem Ziel navigieren lasst. Damit wären die Zeiten vorbei, in denen ihr euer Handy entweder entsperren (nervig) oder die App geöffnet lassen müsst (kostet Akkulaufzeit), sobald ihr die Navigation verwendet.

Das Feature dürfte insbesondere für Fußgänger interessant sein. Denn im Auto ist euer Smartphone für die Navigation wohl ohnehin dauerhaft entsperrt oder via CarPlay/Android Auto direkt am Bordcomputer angeschlossen. Und auf dem Fahrrad solltet ihr das Handy eher in der Hosentasche stecken lassen – sofern ihr keiner Halterung am Lenkrad habt.

iOS: So aktiviert ihr das Feature

Ruft Google Maps auf und tippt auf euer Profilbild. Folgt dem Pfad "Einstellungen | Navigation" Aktiviert weiter unten "Schnellinfos zur Route beim Navigieren".

Sobald ihr nun eine Route auf Google Maps geplant und die Navigation aktiviert habt, könnt ihr euer iPhone sperren. Dann erscheine die Infos direkt auf dem Sperrbildschirm.

Android: Schnellinfos einschalten

Startet Google Maps und wählt euer Profilbild an. Öffnet das Menü "Einstellungen | Navigationseinstellungen". Legt den Schalter bie "Schnellinfos zur Route beim Navigieren" um.

Ähnlich wie bei iOS seid ihr nun schon am Ziel. Fortan dürften eure Navigations-Infos auf dem Sperrbildschirm auftauchen.

Google Maps geht auch sportlich: Laufstrecke mit Google Maps planen: Route wählen und Entfernung bestimmen Christoph Lübben | 18.05.22