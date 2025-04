Laufstrecke mit Google Maps planen: Route wählen und Entfernung bestimmen

Ihr wollt wissen, wie lang eure Joggingstrecke ist, oder eine neue nach Maß festlegen? Egal, ob am Computer oder mit dem Smartphone – ihr könnt die Laufstrecke mit Google Maps planen. Wie das genau geht, verraten wir euch in diesem Ratgeber.

Tipp: Eine Smartwatch eignet sich perfekt zum Messen der Jogging-Erfolge.

Laufstrecke mit Google-Maps-App planen

Um auf eurem Smartphone eine Laufstrecke zu planen, benötigt ihr lediglich die Google-Maps-App. Besitzt ihr ein Android-Handy (Samsung, Xiaomi, Google und Co.) ist sie vorinstalliert. iPhone-Besitzer können sich Google Maps aus dem App-Store herunterladen.

Ist die Anwendung installiert, geht ihr beim Planen der Route wie folgt vor:

Öffnet die Google-Maps-App. Haltet auf der Karte eine freie Stelle gedrückt, wo euer Lauf starten soll, bis eine rote Markierung erscheint. Tippt am unteren Rand eures Displays auf den Namen des Punktes. "Entfernung messen" im Pop-up-Menü auswählen. Zielt auf die Stelle, wo ihr den nächsten Punkt setzen wollt, und tippt auf das "+"-Icon.

Erstellt auf diese Weise eure Laufstrecke. Macht ihr einen Fehler, tippt ihr auf den "Rückgängig"-Pfeil, um den zuletzt gesetzten Punkt zu löschen.

Am unteren Bildschirmrand zeigt euch Google Maps, wie lang eure geplante Laufstrecke ist. Bedenkt aber, dass immer gerade Luftlinien gemessen werden. In Kurven solltet ihr also mehrere Punkte setzen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten.

Die Laufstrecke zu speichern, ist leider nicht möglich. Wir empfehlen daher, einen Screenshot zu machen.

Laufstrecke im Maps-Browser festlegen

Die folgende Anleitung verrät euch, wie ihr entspannt zuhause an eurem PC eine Jogging-Route plant oder nachmesst:

Ruft "Google Maps" auf. Klickt mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Karte Wählt im Pop-up-Menü ganz unten "Entfernung messen" aus. Klickt mit der linken Maustaste auf den Startpunkt eurer Laufstrecke. Für weitere Punkte klickt ihr erneut mit der linken Maustaste, bis ihr eure Strecke abgesteckt habt.

Um einen Punkt zu verschieben, klickt ihr ihn an und haltet die Maustaste gedrückt, während ihr ihn bewegt. Wenn ihr sie nur einmal anklickt, löscht ihr die Markierung.

Wie auch bei der App gilt im Browser: Die Strecke zwischen zwei Punkten wird immer gerade gemessen. Wollt ihr die Kurven nicht abschneiden, müsst ihr viele einzelne Marker setzen, um so genau wie möglich zu sein.

Außerdem könnt ihr die Strecke nicht abspeichern. Ihr müsst also entweder einen Screenshot machen oder sie euch merken.

Alternative für die Laufrouten-Planung: GPSies & Co

Eine praktische Alternative zum Vermessen einer Laufstrecke ist GPsies. Auf der Webseite könnt ihr direkt eine Strecke planen. Dazu stehen euch Parameter wie Geschwindigkeit und Dauer zur Verfügung. Zudem könnt ihr bei GPSies Routen nicht nur berechnen, sondern auch benennen und speichern.

Eine weitere Alternative für den Browser ist strecken-messen.de. Die Webseite zeigt euch zum Beispiel auch die Höhenmeter neben der vermessenen Joggingstrecke an.

Außerdem findet ihr für Android und iOS natürlich auch zahlreiche Apps, die extra für Jogger entwickelt wurden. Die enthalten oft auch eine Streckenerfassung und/oder Planung. Beispiele hierfür: Running Distance Tracker + (Android / iOS) und Lauf Tracker (Android / iOS).

