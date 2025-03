Google Maps: Entfernung messen auf iPhone, Android und PC

Schon gewusst: Ihr könnt mit Google Maps Entfernungen messen – und zwar nicht nur, indem ihr euch eine feste Route anzeigen lasst. Tatsächlich könnt ihr individuell ein Maßband über die digitale Karte spannen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis

Entfernung messen mit der Maps-App (Android/iPhone)

Hierfür muss die App "Google Maps" auf eurem Smartphone installiert sein. Besitzt ihr ein Android-Handy, ist sie automatisch vorinstalliert. iPhone-Nutzer finden Google Maps im App-Store. Ist die Anwendung installiert, geht ihr wie folgt vor, um eine Entfernung zu messen:

Google Maps öffnen. Einen beliebigen Punkt gedrückt halten, bis eine rote Markierung erscheint (dort darf sich kein Ortsname oder Symbol befinden). "Entfernung messen" auswählen. Karte so ziehen, dass der schwarze Punkt den Zielort markiert. Bestätigung mit "Hinzufügen".

Am unteren Bildschirmrand zeigt die App nun die Entfernung zwischen den beiden Punkten auf der Karte in Kilometern und Meilen an. Berechnet wird immer die Luftlinie. Wenn ihr mögt, könnt ihr jederzeit weitere Punkte hinzufügen.

Zum Entfernen der jeweils letzten Markierung tippt ihr auf das "Rückgängig"-Pfeilsymbol. Wollt ihr alle gesetzten Punkte gleichzeitig entfernen, geht das über das Drei-Punkte-Menü und "Löschen".

Entfernung messen mit Google Maps am PC

Für den Computer braucht ihr keine App, um die Entfernung zu messen. Google Maps steht nämlich gratis im Internet zur Verfügung. Öffnet einfach die Maps-Webseite im Browser eurer Wahl. Danach geht ihr wie folgt vor:

Rechter Mausklick auf den Startpunkt. "Entfernung messen" im Menü auswählen. Linker Mausklick auf der Karte, um den Endpunkt festzulegen.

Nun seht ihr die Entfernung in Kilometern und Meilen unten am Bildschirmrand und auf der Linie. Wollt ihr einen weiteren Punkt hinzufügen, macht ihr an der Stelle einen weiteren Rechtsklick und wählt "Entfernung zum Kartenpunkt" im Menü.

Gut zu wissen: Im "Lite-Modus", könnt ihr mit Google Maps keine Entfernungen messen. Ob der Lite-Modus aktiviert ist, erkennt ihr an dem Blitzsymbol am unteren Bildschirmrand.

