Klassiker: Ihr fahrt mit dem Auto in einen Tunnel – und mit der fehlenden GPS-Verbindung verabschiedet sich vorübergehend auch das Navi. Das ist besonders dann nervig, wenn ihr schon im oder am Ende des Tunnels die richtige Spur finden bzw. abbiegen müsst. Für solche Fälle hat Google Maps ein Feature namens Bluetooth-Beacons integriert, das allerdings standardmäßig deaktiviert ist. Wir erklären euch, wie ihr die praktische Funktion unter Android aktiviert und Frust auf dem Weg in den Urlaub vermeidet.

Tippt in Google Maps auf euer Profil und öffnet die "Einstellungen". Unter "Navigation" findet sich auch schon der Eintrag "Bluetooth-Beacons für Tunnel". Tippt auf den Schalter, um das Feature einzuschalten. Damit das Ganze in der Praxis funktioniert, muss ein Tunnel mit entsprechenden Bluetooth-Sendern ausgestattet sein, was allerdings noch nicht bei allen Tunneln der Fall ist. Die Standorterkennung via Bluetooth ist sogar genauer als per GPS, wobei dieser Vorteil in einem Tunnel eher gering sein dürfte.

Google Maps: Hier findet ihr das Feature "Bluetooth-Beacons für Tunnel" (© 2025 Sreenshot/CURVED )

Bluetooth-Beacons bislang nur für Android-Geräte verfügbar

Die Bluetooth-Beacons-Funktion lässt sich derzeit ausschließlich auf Android-Smartphones aktivieren. Ein entsprechendes Update für iOS ist zwar seit geraumer Zeit geplant, bislang steht eine Aktualisierung aber noch aus. Solltet ihr also ein iPhone besitzen, wundert euch nicht, falls ihr die Funktion aktuell nicht findet.

