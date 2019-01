Google Pay: Ab sofort könnt ihr eurer Kreditkarte Spitznamen geben

Google Pay sorgt für Ordnung: In dem mobilen Bezahldienst gebt ihr Karten nun einen Namen. Das praktische Feature sorgt für eine bessere Übersicht und hilft bei der Wahl der richtigen Zahlungsmethode.

Wer in Google Pay mehrere Zahlungsmittel hinterlegt hat, dürfte sich über diese Neuerung freuen: Einzelne Karten verseht ihr nun mit einem Alias. Das ist deshalb praktisch, da die Anzeige in der Übersicht eurer Karten bisher ziemlich unbefriedigend war. Normalerweise zeigt euch Google Pay den Karten-Typ (zum Beispiel Visa) und einen Teil der Kartennummer an. Bei mehreren hinterlegten Kredit- und Debitkarten konnte man durchaus den Überblick verlieren.

Kein Einfluss auf Zahlung

Wer nun auf eine seiner Karten tippt, kann nach unten scrollen und tippt dort auf "Alias hinzufügen". Für den Spitznamen stehen euch bis zu 25 Zeichen zur Verfügung. Nach dem Speichern wird in der Übersicht jener Name angezeigt und nicht mehr nur Visa, Mastercard und Co. Dies ist auch mit eurem hinterlegten PayPay-Account möglich.

Der Alias taucht nur in der Übersicht auf und hilft euch bei der Orientierung sowie der Wahl des Zahlungsmittels. Einen Einfluss auf die Bezahlung hat die Einstellung keine. Die Neuerung rollt aktuell für alle Nutzer aus und ist Teil von Version 2.80. Wie immer gilt: Es kann durchaus etwas dauern, bis das Update jeden Nutzer erreicht.