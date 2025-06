Pixel 10 Pro live images 😍



✅ Tensor G5 - CPU : (1+2+3+2) : 1 × X4 ; 2 × A725 ; 3 × A725 ; 2 × A520

✅ Android 16 : Material 3 expressive

✅ Top : Sim tray

✅ Bottom : 🎤,USB C, 🔊

✅ Thicker 📸 module than Pixel 9 Pro

✅ Modem : g5400i

✅ 16/256GB



Launch likely on August 13 pic.twitter.com/2mQU0ikM7O