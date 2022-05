Nicht erst seit Googles Entwicklerkonferenz rechnen Medien und Fans in diesem Jahr mit neuen Pixel-Smartphones. Ein frischer Fund deutet nun allerdings darauf hin, dass Google neben dem Pixel 7 eine weitere Überraschung planen könnte.

Während der Google I/O 2022 hat das Unternehmen nicht nur das Pixel 6a vorgestellt, sondern auch die kommenden Pixel-7-Smartphones auf Render-Bildern in einer knappen Vorschau präsentiert. Wie auch im letzten Jahr handelt es sich um ein Standard-Modell und eine Pro-Version. Google könnte allerdings ein unerwartetes Gerät in der Hinterhand haben: Das Portal 9to5Google hat neue Informationen entdeckt, die auf ein noch leistungsstärkeres Pixel-Smartphone hindeuten.

Pixel 7: Google könnte ein "Ultra"-Modell planen

Anhand von Code-Schnipseln des Android Open Source Project konnte das Portal einige Informationen zur Display-Ausstattung der kommenden Pixel-7-Modelle sammeln. Neben den verschiedenen Codenamen und Display-Treibern, die das Magazin dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro zuordnen konnte, ist ein bis jetzt unbekannter Treiber mit der Bezeichnung "G10" aufgefallen. Dieser soll Informationen zu einem weiteren Display bieten.

Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei aber nicht um ein niedriger auflösendes Panel, das man einem zukünftigen Pixel 7a zuordnen könnte. Stattdessen soll das Display eine Auflösung von 1440 x 3120 Pixel bieten, 71 x 55 mm messen und eine 120-Hz-Bildwiederholrate unterstützen. Damit wäre der Bildschirm auf einem Level mit dem Pixel 6 Pro (im Test bei uns) und vermutlich dem Pixel 7 Pro. Möglicherweise plant Google also ein zusätzliches Modell, das über der Pro-Variante steht und eine entsprechenden Zusatz wie zum Beispiel Pixel 7 Ultra erhalten könnte.

Macht es Google wie die Konkurrenz?

Das Gerücht zu einem Ultra-Modell für die Pixel-Reihe von Google ist kein komplett neues. Bereits in der Vergangenheit kamen immer mal wieder Informationen an die Oberfläche, die auf ein drittes Google-Handy (mit Vertrag hier) im kommenden Lineup hindeuteten. So ganz hat ein weiteres High-End-Modell allerdings nie in Googles Gerätestrategie gepasst.

Mittlerweile setzten jedoch immer mehr Hersteller auf zusätzliche Modelle, die die eigenen Top-Smartphones übertreffen (z. B. Xiaomi). Ob das Gerät tatsächlich als eine Art Trumpf im Herbst auftauchen wird, bleibt unklar. Ein späterer Release oder eine Verschiebung des Projekts sind ebenfalls möglich. Noch gibt es kaum Informationen zu dem mysteriösen Handy, was gegen eine Enthüllung in diesem Jahr spricht.