Google Pixel 9a: Preise für Deutschland wohl niedriger als gedacht

Update (18.02.2025): Inzwischen sind die Preise für das Google Pixel 9a in Deutschland durchgesickert. 128 GB: 499 Euro

499 Euro 256 GB: 599 Euro Die Informationen stammen Inzwischen sind diedurchgesickert.Die Informationen stammen aus einem großen Pixel-9a-Leak von WinFuture. Demnach wird das Google-Handy hierzulande etwas günstiger als bislang für Europa erwartet.

Endlich bekommen wir eine Vorstellung davon, wie viel das Google Pixel 9a in Deutschland kosten wird: Im Netz sind jetzt die Preise für Europa durchgesickert. Wie den USA scheint uns teilweise eine Preiserhöhung bevorzustehen.

Nachdem Android Headlines kürzlich die US-Preise geleakt hat, präsentiert uns das französische Magazin Dealabs nun die EU-Preise für das Google Pixel 9a. Demnach wird es in der Basiskonfiguration mit 128 Speicher genauso viel kosten wie das Vorgängermodell. Die Variante mit 256 GB Speicher hingegen fällt offenbar teurer aus:

Ein Vergleich mit den Release-Preisen des Google Pixel 8a zeigt: Das Modell mit 256 GB Speicher wird offenbar 40 Euro teurer. Für manch einen womöglich ebenfalls ein Nachteil: Mit 256 GB soll das Google Pixel 9a nur in den Farbvarianten "Obsidian" und "Iris" zur Auswahl stehen. Die Ausführung mit 128 GB werde es darüber hinaus auch in "Porcelain" und "Peony" geben.

Warum 256 GB trotzdem die bessere Wahl sind

Die Preiserhöhung wäre zwar ärgerlich, sollte eure Kaufentscheidung aber nicht allzu sehr beeinflussen. Wie wir kürzlich im Zusammenhang mit dem Galaxy S25 ausführlich erklärt haben, sind 128 GB heutzutage eigentlich zu wenig Speicherplatz. Gerade für ein Gerät wie das Google Pixel 9a, dessen große Stärke sicherlich seine Kamera sein dürfte.

Denn Fotos und Videos füllen euren Smartphone-Speicher besonders schnell. Bei 128 GB Speicher sind eifrige Fotografen regelmäßig gezwungen, ihre Aufnahmen in der Cloud oder auf externen Speichermedien zu sichern, um Platz auf dem Handy freizuschaufeln. Soll heißen: 256 GB sind trotz des höheren Preises die vernünftige Wahl.

Pixel 9a: Europa-Release im März

Auch zum Release des Google Pixel 9a in Europa liefert uns Dealabs Informationen. Der Marktstart soll wie in den USA Ende März erfolgen, genauer gesagt am 26. März 2025. Vorbestellungen nehme Google bereits ab dem 19. März entgegen. Daten, die ihr euch merken solltet, wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Handy mit guter Kamera seid.

