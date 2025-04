So hat sich Google den Launch des Pixel 9a sicher nicht vorgestellt. Nach einer Verschiebung des Marktstarts um mehrere Wochen häufen sich nun Berichte über ein Problem, dass die Einrichtung des Google Pixel 9a unmöglich machen soll.

Betroffene Geräte machen demnach direkt nach der Sprachauswahl Probleme, wie unter anderem aus Kommentaren bei Amazon hervorgeht: An diesem Punkt der Einrichtung soll das Google Pixel 9a aufeinanderfolgende die Fehlermeldungen "auf Werkeinstellung zurücksetzen" und "wird gelöscht" anzeigen. Anschließend wechsle das Gerät in den Fastboot-Modus und bleibe darin hängen. In Googles Support-Forum gibt es ähnliche Berichte.

Allerdings scheinen nicht alle Geräte betroffen zu sein. In der Regel gibt es offenbar keine Probleme. Die Schwestermodelle Google Pixel 9 und 9 Pro (XL) sind gar nicht davon betroffen.

Warum lässt sich das Pixel 9a nicht einrichten?

Was hinter dem Pixel9a-Fehler steckt, ist bislang unklar. Da es nur bei einem Teil der verkauften Geräte auftritt, könnte ein Zusammenhang mit dem schwerwiegenden Problem bestehen, das Google vor einigen Wochen zur Verschiebung des Marktstarts veranlasst hat.

Dem Hersteller zufolge habe es eine begrenzte Anzahl von Geräten betroffen. Nähere Details dazu verriet das Unternehmen allerdings nicht. Gerüchten zufolge waren Überhitzungsprobleme dafür verantwortlich.

Es ist denkbar, dass ein Teil der problematischen Einheiten bereits bei Händlern gelandet ist und nun Probleme bereitet. Bemerkenswert ist außerdem, dass vor allem Käufer des Google Pixel 9a in Europa betroffen scheinen. Der einzige Bericht aus den USA ist bislang der Reddit-Thread eines Nutzers, der sein Gerät bei einem rumänischen Online-Händler gekauft habe. Allerdings schreibt ein Kanadier von ähnlichen Problemen beim Kauf über Amazon.

Was kann man unternehmen?

Das Problem allein zu lösen, scheint nach aktuellem Stand unmöglich. Der Verfasser des Reddit-Post gibt an, technisch sehr versiert zu sein – und hat übliche Lösungsansätze bereits ausgeschlossen. Das Google Repair Tool sei diversen Berichten zufolge ebenfalls keine Hilfe.

Zum aktuellen Zeitpunkt wenden sich Betroffene am besten an den Verkäufer ihres Google Pixel 9a. Amazon zeigt sich in solchen Fällen normalerweise sehr kulant und auch der Hersteller selbst sollte interessiert daran sein, eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

Schade, dass der Marktstart so holprig verläuft. Eigentlich ist das Google Pixel 9a eines der besten Mittelklasse-Handys und insbesondere durch seine tolle Kamera interessant.

