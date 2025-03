Google hat mit Problemen beim frisch angekündigten Google Pixel 9a zu kämpfen. Der Verkaufsstart wurde anscheinend verschoben. Jetzt hat sich der Hersteller dazu geäußert und eine Begründung für die unerwartete Vollbremsung geliefert.

Ursprünglich sollte das Pixel 9a nächste Woche in den Verkauf starten. Gerüchte sprachen im Vorfeld bereits vom 26. März. Dem Portal 9to5Google gegenüber teilte der Hersteller nun mit, dass das Start-Datum bis in den April verschoben wurde. Selbst Vorbestellungen sind aktuell nicht möglich. Bei der Produktion gibt es Probleme.

Pixel 9a: Google kämpft mit Qualitätsproblemen

Google nennt als Grund für die Verzögerung "component quality issues". In der Fertigung scheint es bei einem Bauteil also Qualitätsprobleme zu geben. In der Regel werden solche Komplikationen in einem frühen Produktionsstadium ausgemerzt.

Um welche Komponente es sich genau handelt und wo das Problem liegt, verrät Google natürlich nicht. Es soll lediglich eine kleine Anzahl an Pixel-9a-Geräten betroffen sein. Wenn Google den Verkaufsstart dafür verzögert, dürfte es sich allerdings um ein erhebliches Problem handeln.

Pixel 9a Release: Ab wann kann man es kaufen

Sowohl direkt bei Google als auch bei anderen Händlern kann man das Smartphone aktuell nicht vorbestellen. Wann genau das Pixel 9a letztlich in den Regalen stehen wird, bleibt fürs Erste unklar. Als Zeitraum für den Verkaufsstart ist lediglich April bekannt.

Im Google Store könnt ihr euch für eine Benachrichtigung anmelden. Vermutlich weiß Google selbst noch nicht, wie lange es für die Qualitätssicherung benötigt. Bleibt zu hoffen, dass es nicht zu einer weiteren Verzögerung kommt. Kaufwillige Nutzer könnten sich in der Zwischenzeiten für ein anderes Smartphone entscheiden.

