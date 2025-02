Google Pixel 9 Pro Test: Übersicht der Wertungen

Das Google Pixel 9 Pro wurde am 13. August 2024 vorgestellt und ist seit dem 22. August 2024 im Handel erhältlich. In Tests begeistert das Google Pixel 9 Pro besonders durch seine herausragende Kamera. Welche Stärken und Schwächen das Smartphone laut Experten sonst noch hat, erfahrt ihr in unserer großen Testübersicht.

-> Jetzt Google Pixel 9 Pro bei Wunschanbieter kaufen:

Wo ist der CURVED-Test? Leider gibt es momentan keinen Test zum Google Pixel 9 Pro auf CURVED – dafür haben wir den Nachfolger im Visier. In unserer Testübersicht könnt ihr euch trotzdem optimal über die Vor- und Nachteile des Google Pixel 9 Pro informieren – und verschiedene Expertenmeinungen vergleichen. Leider gibt es momentan keinen Test zum Google Pixel 9 Pro auf CURVED – dafür haben wir den Nachfolger im Visier. In unserer Testübersicht könnt ihr euch trotzdem optimal über die Vor- und Nachteile des Google Pixel 9 Pro informieren – und verschiedene Expertenmeinungen vergleichen.

Inhaltsverzeichnis

Testübersicht: Wie gut ist das Google Pixel 9 Pro?

Im Großteil des Tests schneidet das Google Pixel 9 Pro sehr gut ab. In einigen wenigen Fällen hat es "nur" eine gute Wertung erhalten. Die Testübersicht macht aber deutlich: Das Pixel 9 Pro ist ein Premium-Smartphone, das euch viel Freude bereiten wird. Im Folgenden erfahrt ihr im Detail, welche Stärken und Schwächen das Google Pixel 9 Pro in Tests gezeigt hat.

Google Pixel 9 Pro in der Übersicht Geräte-Abbildung Hersteller Google Modell Google Pixel 9 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll Auflösung 2856x1280 Pixel Pixeldichte 495 ppi Technologie OLED Frequenz 1-120 Hz Maße Größe 152.8x72x8.5 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 199 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Taktrate bis zu 3.1 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 16 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie mehr als 24 Stunden h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) Frontkamera 42 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab ab 1099 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Das loben die Tester

"Die beste Smartphone-Kamera" (CHIP), "allerbeste Fotoqualität" (Computer BILD) oder "fantastische Kamera" (Wired) – die Tester sind sich einig: Das Google Pixel 9 Pro hat eine der besten Handy-Kameras auf dem Markt. Eine Meinung, die übrigens auch die Experten von DxOMark teilen: In deren Kamera-Ranking ist das mit identischen Kamera-Linsen ausgestattete Pixel 9 Pro XL enorm weit oben zu finden.

Für seine Kamera erhält das Google Pixel 9 Pro Bestnoten (© 2024 Google )

Aber auch davon abgesehen weiß das Smartphone zu gefallen. "Oh so good" sei die Hardware generell, schreibt etwa The Verge. Viel Lob erhält das Google Pixel 9 Pro in Tests beispielsweise auch für sein exzellentes OLED-Display und die hochwertige Verarbeitung.

Darüber hinaus gefallen die gute Handlichkeit und der großzügige Update-Zeitraum von sieben Jahren. Letzterer macht das Google Pixel 9 Pro enorm zukunftssicher. Die Ausdauer wird überwiegend als gut bewertet. Unter anderem von Computer BILD ("starke Akkulaufzeit"), Connect ("Akkulaufzeit von mehr als zwei Tagen"") und CHIP ("lange Akkulaufzeiten") gab es Lob dafür. Ebenso wie für die vielen KI-Funktionen, die euch Google Gemini beschert.

-> Jetzt Google Pixel 9 Pro bei Wunschanbieter kaufen:

Das bemängeln die Tester

Für Stiftung Warentest war die Akkulaufzeit des Google Pixel 9 Pro nicht gut genug. Das "ausreichend" in dieser Disziplin ist der Grund für die "nur" gute Wertung. In allen anderen Bereichen hat es mit "sehr gut" oder "gut" abgeschnitten. Etwas häufiger in Google Pixel 9 Pro Tests zu lesen ist Kritik am vergleichsweise langsamen Aufladen.

Und auch den Chipsatz Google Tensor G4 bemängeln einige Tester. Er stelle zwar Flaggschiff-Performance bereit, andere Oberklasse-Handys seien aber nicht mit noch schnelleren Antrieben ausgestattet und daher besser für Gaming geeignet.

Fazit zur Testübersicht des Google Pixel 9 Pro

Das Google Pixel 9 Pro ist eines der besten Android-Handys, das im Jahr 2024 erschienen ist. Besonders seine Kamera ist herausragend und eine der besten Optionen für Foto-Fans. Weitere in Tests erwähnte Vorteile sind das Top-Display, die hervorragende Verarbeitung sowie die sehr lange Versorgung mit Android-Updates und Sicherheitspatches.

Luft nach oben gibt es beim Chipsatz, der zwar flott ist, aber nicht so leistungsstark wie die Flaggschiffantriebe von Qualcomm und Apple. Außerdem könnte das Pixel 9 Pro schneller aufladen.

Insgesamt erwartet euch hier ein sehr guter Premium-Allrounder, der zudem handlich ist. Bevorzugt ihr ein größeres Display und mehr Akkulaufzeit, könnte das nahezu baugleiche Pixel 9 Pro XL für euch interessant sein.

-> Im günstigen Tarifbundle sichern: Google Pixel 9 Pro zum Sparpreis bei o2

In diesem Artikel

Testwertung: Google Pixel 9 Pro

Top Herausragende Kamera

Top-Display

Lange Update-Versorgung

Top-Verarbeitung

Viele KI-Funktionen Flop Könnte schneller aufladen

Chip könnte schneller sein

Feature Tabelle Betriebssystem Android 14

Prozessor: Name Google Tensor G4

Prozessor: Taktung bis zu 3.1 Ghz

Prozessor: Anzahl Kerne 8

Speicherkapazität 128/256/512 GB

Arbeitsspeicher 16 GB

Kamera-Auflösung: Back 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) Megapixel

Kamera-Auflösung: Front 42 Megapixel

Bildschirmdiagonale 6.3 Zoll

Auflösung Höhe 2856 Pixel

Auflösung Breite 1280 Pixel

Grafikchip Mali-G715 MC7

Display Technologie OLED

Display Pixeldichte 495 ppi

Schnittstellen/Anschlüsse USB-C

Feature: Bluetooth

Feature: WLAN

Feature: NFC

Feature: GPS

Feature: GPRS/EDGE

Feature: UMTS

Feature: LTE

Feature: Dual-SIM

Feature: Fingerabdruckscanner

Akkuleistung 4700 mAh

Höhe 152.8 mm

Breite 72 mm

Tiefe 8.5 mm

Gewicht 199 g

Status Erhältlich

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht