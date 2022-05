Das von Google angekündigte Pixel Tablet ist in einer Zertifizierungsauflistung aufgetaucht. Wie es scheint, unterstützt das Gerät einen Stylus. Solche Eingabestifte kennt ihr zum Beispiel vom iPad in Form des Apple Pencils.

Auf der Google i/o gab uns der amerikanische Tech-Riese nicht nur einen Ausblick auf Android 13 sowie das Pixel 7 (Pro), sondern auch auf ein brandneues Google Pixel Tablet. Und genau das ist nun in der Zertifizierungsauflistung der Universal Stylus Initiative (USI) aufgetaucht. Die Organisation stellt die Einhaltung eines Standards für die aktive Stifteingabe sicher. Das bedeutet, dass alle dort gelisteten Eingabestifte mit den gleichen Geräten kompatibel sind. Am interessantesten ist jedoch, dass auf der Liste kompatibler Geräte das Google-Tablet aufgetaucht ist. Immerhin wird es nicht vor 2023 erwartet.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten

Google Pixel 6

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wird es nicht Google Pixel Tablet heißen?

Der Eintrag von Google setzt sich aus vier Teilen zusammen:

Company: Google

Google Product Name: Tangor

Tangor Model: Tablet

Tablet Type: Device

Tangor? Wird das Gerät also nicht Google Pixel Tablet heißen? Vermutlich keins von beidem. Tangor ist höchstwahrscheinlich ein Codename. Den tragen alle Geräte, solange sie noch nicht veröffentlicht sind. Auch Google Pixel Tablet ist vermutlich nicht die finale Bezeichnung. Dieser Name fand zwar auf der Bühne während der Keynote Erwähnung, doch schriftlich ist er nirgendwo bestätigt.

Eifert Google dem Apple Pencil oder dem S-Pen nach?

Obwohl Eingabestifte einen großen Mehrwert bieten, sind sie in der Tablet- und Smartphone-Welt recht rar gesät. Apple bietet beispielsweise den Apple Pencil für seine iPad-Modelle an. Allerdings müsst ihr den Eingabestift separat für 99 Euro (Gen. 1) bis 135 Euro (Gen. 2) kaufen. Samsung hingegen hat einen kleinen Stylus direkt in sein aktuelles Flaggschiff integriert. Wie gut der S-Pen ist, erfahrt ihr in unserem Galaxy-S22-Ultra-Test.

Sollte Google sich entschließen, seinem Pixel Tablet ebenfalls einen Eingabestift beizulegen, wäre das sicher ein gutes Kaufargument. Bisher sind das jedoch nur Spekulationen. Die Auflistung bei der USI verrät uns lediglich, dass das Tablet mit einem Stylus kompatibel sein soll. Damit können jedoch auch Gadgets von Drittanbietern gemeint sein.