Google hat eine herbe Niederlage erlitten und muss deshalb den Verkauf eines Pixel-Handys in einem wichtigen Markt stoppen. Weitere Pixel-Smartphones könnten folgen. Wir verraten, was hinter dem plötzlichen Verkaufsverbot steckt.

Aufgrund eines Gerichtsurteils muss das Unternehmen den Verkauf einer kompletten Google-Pixel-Generation sofort stoppen. In Japan stehen nun die Pixel-7-Modelle unter einem Verkaufsverbot, wie ETNews berichtet.

Pixel 7: Verkaufsverbot wegen Patentverletzung

Ein japanisches Gericht in Tokio hat in einem längeren Patentstreit mit der südkoreanischen Firma Pantech ein Urteil gesprochen. Grund für das Urteil und den Stopp ist eine Patentverletzung im Zusammenhang mit dem LTE-Modem des Pixel 7. Dabei geht es um 4G-Technik, die für den Austausch zwischen Geräten und Mobilfunkmasten genutzt wird. Diese sei zudem essenziell für die 4G-Kommunikation. Google habe sich hier nicht um die Einhaltung und Lizenzierung der Patente bemüht – die Technik sozusagen unrechtmäßig verwendet.

Interessant: Die klagende Firma stellt angeblich selbst gar keine Smartphones mehr her. Stattdessen lasse sie sich von einer Firma vertreten, die auf Patentverwertung spezialisiert ist. Geld dürfte hier also das Ziel sein.

Google Pixel 9 und Co.: Weitere Verbote könnten folgen

Hierzulande und in anderen Ländern scheint Google erst einmal keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Und auch wenn das Pixel 7 nicht mehr ganz aktuell ist – das Urteil könnte für Google noch kostspielig werden. Pantech hat weitere Anträge für die Generationen Pixel 8 und Pixel 9 eingereicht.

Sollte das Unternehmen damit durchkommen, wäre das ein herber Schlag für Google. Pixel-Smartphones zählen in Japan nach iPhones aktuell zu den beliebtesten Handys. In diesem wichtigen Markt würden dadurch also erhebliche Gewinne verloren gehen. Google dürfte dann nämlich keines der Geräte verkaufen, ausstellen oder importieren. Also eine kritische Situation, die Google den Aufwind nehmen könnte.

