Was passiert, wenn man Millionen Suchanfragen durchwühlt? Man bekommt ein ziemlich ehrliches Bild davon, was ein Land bewegt. Der Google-Jahresrückblick 2025 zeigt: Zwischen Politik, Pop und Papaya-Diäten wart ihr wieder mit Neugier und Humor unterwegs – mal tiefgründig, mal verspielt, aber immer mitten im Zeitgeschehen.

Ganz vorne mit dabei: die Bundestagswahl. Kein überraschender Spitzenreiter, aber spannend ist, wie intensiv ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Statt nur nach Ergebnissen oder Namen zu suchen, habt ihr grundlegende Fragen gestellt. Wie läuft so eine Wahl genau ab? Und was bedeuten eigentlich Begriffe wie "Brandmauer" oder "Schuldenbremse"? Der Wille, Zusammenhänge zu verstehen, war klar erkennbar. Auch internationale Entwicklungen – vom Iran bis hin zur Frage, was Trump wohl an Grönland reizt – haben euer Suchverhalten geprägt.

(© 2025 ) Meistgesuchte allgemeine Themen (© 2025 ) Meistgesuchte Schlagzeilen (© 2025 ) Meistgesuchte Promis (© 2025 ) Meistgesuchte Viral Trends (© 2025 ) Meistgesuchte Memes (© 2025 ) Meistgesuchte Serien (© 2025 ) Meistgesuchte Filme (© 2025 ) Meistgesuchte Bücher (© 2025 ) Meistgesuchte Reiseziele

Zwischen Wahlkampf und Katzenvideos: Was euch sonst durch das Jahr gebracht hat

Natürlich war nicht alles politisch. Sportliche Großereignisse wie die Handball-WM oder die Frauen-EM lieferten euch willkommene Pausen vom Ernst des Weltgeschehens. Und dann kam da plötzlich "Labubu" um die Ecke – ein popkulturelles Kuriosum, das sich mit Leichtigkeit einen Platz in den Trendcharts sicherte. Wer braucht schon Kontext, wenn das Internet liefert?

Ein weiteres großes Thema: künstliche Intelligenz. 2025 habt ihr nicht mehr gefragt, was KI ist – sondern wofür ihr sie nutzen könnt. Ob für die Steuer, die MPU oder sogar die Gartenplanung – KI wurde zum Werkzeug für den Alltag. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein Tool mit dem eher ungewöhnlichen Namen "Nano Banana". Und ja, auch die ewige Frage, ob KI Lottozahlen vorhersagen kann, ließ euch nicht los.

Gesichter des Jahres: Zwischen Hype, Herz und harter Realität

Bei den meistgesuchten Promis ging es bunt zu. Haftbefehl schnappte sich den Spitzenplatz in Deutschland – noch vor Kanzler Merz und Linken-Politikerin Reichinnek. Weltweit sorgten Künstler wie Kendrick Lamar und Entertainer wie Jimmy Kimmel für ordentlich Buzz, während Andy Byron durch einen peinlichen Netzmoment auffiel, der viral ging.

Auch sportlich war einiges los: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder sorgte nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch bei Google für Spitzenwerte. Leider gehörten auch traurige Anlässe zum Jahr: Der Tod von Papst Franziskus, Rapper Xatar und Biathlon-Legende Laura Dahlmeier bewegte viele von euch – Suchanfragen zur Papstwahl inklusive. Und das Internet? Das feierte weiter skurrile Phänomene: Zahlenrätsel wie "67", ein Meme namens "Lizard" und der "Ibiza Final Boss" machten die Runde.

Selfcare & Sehnsucht: Auf der Suche nach Balance

2025 war auch ein Jahr, in dem ihr euch intensiv mit euch selbst beschäftigt habt – körperlich wie emotional. Themen wie Burnout, Prüfungsangst oder besserer Schlaf waren stark vertreten. Gleichzeitig habt ihr beim Essen experimentiert – mit Matcha, Buchweizen oder komplett ohne Alkohol. Auch Sternzeichen wurden wieder häufiger befragt – nicht selten mit der leicht genervten Zusatzfrage, warum Zwillinge eigentlich so schwierig sind.

Und wenn der Kopf zu voll wurde? Dann ging’s für viele von euch gedanklich oder tatsächlich auf Reisen. Workations auf Mallorca, Yoga-Auszeiten in Sri Lanka oder einfach mal eine Serie durchbingen – der Drang nach Pause und Perspektivwechsel war deutlich spürbar. Besonders beliebt: Japan. Überraschungsgast auf der Trendliste: Albanien.

Am Ende zeigt der Jahresrückblick: 2025 war ein Jahr voller Kontraste – und voller Fragen. Ihr habt gegoogelt, was euch bewegt. Mal aus Sorge, mal aus Interesse, mal aus purem Spaß. Und genau das macht diesen Rückblick so spannend.

