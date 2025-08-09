Die Gerüchteküche rund um Grand Theft Auto 6 brodelt nicht nur wegen des Release-Termins, sondern auch wegen des Preises. Jetzt hat sich Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, in einer Investorenkonferenz dazu geäußert – und klingt alles andere als euphorisch über eine mögliche Preiserhöhung.

Auf die Frage, ob GTA 6 für 80 Dollar (bei uns dann 80 Euro) erscheinen könnte, antwortete Zelnick zurückhaltend. Sein Ziel sei es, "mehr Wert zu liefern, als wir dafür verlangen". Die Spielerfahrung sei immer eine Mischung aus dem, was man bekomme, und dem, was man dafür zahle. Man wolle "das beste Entertainment der Welt" bieten und dabei die Erwartungen deutlich übertreffen. Außerdem erinnerte Zelnick daran, dass sich Preise in der Gaming-Branche schon immer verändert hätten.

Warum der 100-Euro-Preis ein Risiko für GTA 6 wäre

Einige Analysten hatten zuletzt sogar über einen Startpreis von 100 US-Dollar (sprich 100 Euro bei uns) spekuliert. Rhys Elliott von Alinea Analytics warnte allerdings, dass ein so hoher Preis riskant wäre.

Grund: Der wahre Umsatzbringer sei GTA Online – und hier könne man es sich nicht leisten, langjährige Fans durch einen teuren Einstieg in GTA 6 zu vergraulen. Ein überzogener Preis könnte zudem dazu führen, dass viele lieber beim noch immer beliebten GTA 5 bleiben.

Auch wenn Zelnick keine klare Zahl nannte, deuten seine Aussagen darauf hin, dass Take-Two vorsichtig mit dem Preisthema umgeht. Das Unternehmen scheint darauf zu setzen, langfristig durch Inhalte und Qualität zu überzeugen – und weniger durch einen hohen Einmalpreis beim Verkaufsstart.

GTA 6: Release steht fest – ein bekanntes Gesicht fehlt

Abseits der Preisdiskussion gab es noch weitere Neuigkeiten: Lazlow Jones, langjähriger Rockstar-Mitarbeiter und bekannte Radio-Stimme aus den GTA-Spielen, wird wohl nicht mehr dabei sein.

Ganz egal, wie viel es am Ende kosten wird: Der Hype ist sicher. GTA 6 erscheint am 26. Mai 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S – und bis dahin bleibt genug Zeit für weitere heiße Spekulationen über Preis, Inhalte und natürlich das erste richtige Gameplay.

