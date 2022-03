Was ist mit noch billigeren Tarifen?

Service (sprich: Kontaktmöglichkeiten)

Netzgeschwindigkeit

Auswahl an aktuellen Smartphones

In diesem Test hat Connect nur die drei Provider berücksichtigt und unter diesen einen Sieger gekürt. Ja, es gibt zahlreiche Anbieter, die euch einen günstigen Handytarif zum Discount-Preis bieten, der noch einmal deutlich weniger kostet als die Optionen von o2, Vodafone und Telekom. Beispielsweise gibt es Tarife von Blau , Congstar, Lidl Connect, ALDI Talk und viele weitere. Solche Anbieter sparen in der Regel allerdings an anderen Stellen. Beispielsweise:Wem also Service, Internetgeschwindigkeit und eine aktuelle Auswahl an brandneuen Smartphones wichtig sind, wird eher bei den Providern statt bei Discount-Händlern glücklich. Es ergibt also durchaus Sinn, diese getrennt zu betrachten.