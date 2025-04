Alle Fans des Klassikers Heroes of Might & Magic III (kurz: HOMM 3) aufgepasst: Der neueste Serienableger Olden Era wird schon bald auf dem PC spielbar sein. Somit erfahren wir schon bald, ob der Titel das alte Gefühl der Serie wieder aufleben lassen kann. Neben einem ungefähren Release-Datum gibt's nun auch einen neuen Cinematic-Trailer, der uns schon auf den Strategie-Ausflug einstimmt.

Wie mittlerweile bekannt ist, wird Heroes of Might & Magic: Olden Era auf Steam noch im Sommer 2025 in den Early Access starten. Einen genauen Termin hat Ubisoft aber noch nicht verraten. Auch auf der offiziellen Steam-Seite des Titles ist weiterhin von einem Release im 2. Quartal 2025 die Rede.

Lese-Tipp: o2-Tarif mit 100 GB kostet nur noch die Hälfte – lohnt sich das Angebot?

Zurück zu den Wurzeln mit Olden Era

Das Spiel wird von vielen Fans der rundenbasierten Strategie-Reihe mit Spannung erwartet. Anders als die letzten Ableger der HOMM-Reihe wird Olden Era auf einen Look setzen, der trotz 3D-Grafik an die guten alten Retro-Zeiten mit HOMM 3 erinnert. Hier bleibt nur noch zu hoffen, dass die Entwickler auch spielerisch an den damaligen Erfolg anknüpfen können. Mit vorherigen Titeln der Reihe ist das nicht ganz so gut gelungen.

Die Ankündigung des Release-Zeitraums erfolgte mitsamt eines neuen Trailers. Das kurze Cinematic soll euch schon einmal auf die Rückkehr nach Enroth vorbereiten. Und das dürfte spannend werden: Neben der klassischen Kampagne fehlt es dem Titel an spaßigen Mehrspielerpartien natürlich nicht – auch lokale Multiplayer-Runden an nur einem PC verspricht Ubisoft. Und auch eigene Karten könnt ihr wie von älteren Teilen der HOMM-Reihe gewohnt mit dem Editor erstellen.

(© 2025 CURVED )

Jetzt fehlt uns nur noch eine Version für Android und iOS. Denn seit Ubisoft Heroes of Might & Magic III aus den App Stores entfernt hat, mangelt es an Ersatz. Bislang wurde Heroes of Might & Magic: Olden Era aber nur für Windows-Computer angekündigt. Auch Mac-Nutzer und Konsolenspieler schauen also bislang in die Röhre.

Zu den Systemanforderungen ist bislang noch gar nichts bekannt. Sollte Windows 11 zu den Mindestvoraussetzungen gehören, könnt ihr den Titel womöglich auch dann zocken, wenn ihr das OS gar nicht installieren könnt. Denn hier erfahrt ihr, wie ihr Windows 11 auf fast allen PCs installieren könnt.

Falls ihr euch bislang noch gar nicht mit dem Spiel beschäftigt habt: Im nachfolgenden Gameplay-Trailer erhaltet ihr einen Eindruck davon, was euch erwartet.

(© 2025 CURVED )

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht