HTC U11 und U12: Hersteller gibt Update-Fahrplan für Android Pie bekannt

Das Update auf Android Pie kommt: HTC hat verkündet, wann seine Top-Smartphones die Aktualisierung erhalten sollen. Demnach müssen sich Besitzer der Geräte nicht mehr allzu lange gedulden, ehe sie die aktuelle Version des Betriebssystems installieren können.

Noch im Frühling soll es so weit sein: Die US-Abteilung von HTC hat per Tweet bekannt gegeben, dass Android Pie ab dem zweiten Quartal 2019 ausrollen soll. Die Aktualisierung kommt dann für das HTC U11, das HTC U11 Plus und das HTC U12 Plus. Wann das Update genau zur Verfügung steht, hänge wie üblich von den Mobilfunkanbietern in den jeweiligen Regionen ab.

Noch vor Android Q?

Derzeit stelle HTC sicher, dass die Aktualisierung mit allen Geräten kompatibel sei. Ein Smartphone des Unternehmens hat Android Pie bereits erhalten. Für das HTC U11 Life steht das Update schon seit November 2018 zur Verfügung. Das hängt damit zusammen, dass dieses Mittelklasse-Gerät Teil des Android-One-Programms ist. Updates können deshalb leichter angepasst werden.

Im zweiten Quartal 2019 könnte es bereits um den Nachfolger von Android Pie gehen. Google wird Android Q dann voraussichtlich der Öffentlichkeit vorstellen – im Rahmen der diesjährigen Google I/O, die Anfang Mai stattfindet. Eine erste Testversion des großen Updates steht schon seit Mitte März 2019 zur Verfügung. Bleibt zu hoffen, dass HTC Android Q schneller auf seine Smartphones bringen kann als den Vorgänger Android Pie.