Huawei arbeitet an eigenem Smartphone-Betriebssystem

Aktuell laufen die allermeisten aktiv verwendeten Smartphones mit einem von zwei Betriebssystemen: iOS von Apple oder Android von Google. Vielleicht wird diese recht magere Vielfalt in Zukunft aber durch eine dritte Option erweitert. Huawei hat nun nämlich offiziell zugegeben, an einem eigenen Smartphone-Betriebssystem zu arbeiten.

Was würde passieren, wenn es Google mit einem Mal verboten wäre, sein Android-Betriebssystem mit chinesischen Smartphone-Herstellern zu teilen? Vielleicht will Huawei in so einem Fall eine passende Antwort parat haben, vielleicht möchte das Unternehmen aber auch einfach den Smartphone-Markt aufmischen und eine Alternative anbieten. Gerüchte über so ein Vorhaben gab es in der Vergangenheit schon häufiger. Nun hat Bruce Lee, Huaweis Vice President Mobile Products, die Berichte aber bestätigt.

Baldiger Release unwahrscheinlich

Wann das Betriebssystem erscheint, welches den Namen "KirinOS" tragen könnte, ließ Lee jedoch unbeantwortet. Bestätigt ist lediglich, dass es sich wirklich in Entwicklung befindet. Mit einer baldigen Veröffentlichung ist auch eher nicht zu rechnen, zumal Huawei zuletzt seine aktuellen Smartphones mit Googles neuem Betriebssystem FuchsiaOS testete. Derzeit sollen Entwickler daran arbeiten, die Kompatibilität mit dem eigenen Mobile-Chipsatz Kirin 970 herzustellen.

Es wäre interessant zu wissen, wie sehr Huawei aus Fehlern von Samsung und Microsoft gelernt hat. Die beiden Hersteller aus Südkorea und den USA haben mit Tizen und Windows 10 Mobile schließlich ebenfalls eigene Smartphone-Betriebssysteme entwickelt, ohne diese erfolgreich etablieren zu können. Ob Huawei den von Apple und Google dominierten Markt aufbrechen könnte?