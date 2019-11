In China wird das Huawei Mate 20 Pro bereits seit einigen Tagen mit dem Update auf Android 10 versorgt. Nun hat der chinesische Hersteller damit begonnen, die neue Software auch in Europa zu verteilen.

Wer ein Huawei Mate 20 Pro besitzt, darf sich dementsprechend schon auf die neuen Funktionen von Android 10 und der EMUI-10-Benutzeroberfläche freuen. Dazu zählen beispielsweise ein systemweiter Dark Mode, verbesserte Privatsphäre-Einstellungen sowie neue Hintergründe, Animationen und Icons. Mehr verrät unsere EMUI-10-Übersicht. Andere Geräte der gleichen Modellreihe, also beispielsweise das Huawei Mate 20 und das Huawei Mate 20 lite dürften ebenfalls sehr bald mit dem Update auf Android 10 versorgt werden.

Großes Android-10-Update erfolgt etappenweise

Wie GSM Arena berichtet, startete Huawei die Verteilung des großen Updates für das Mate 20 Pro auf diesem Kontinent in Bosnien und Herzegowina. Das ist nichts Ungewöhnliches. Gerade bei großen oder besonders kritischen Updates starten Hersteller den Rollout üblicherweise zunächst in einem einzigen Land. Fallen dabei nicht unmittelbar Probleme auf, wird die Verteilung fortgesetzt und nimmt an Fahrt auf.

Da Huawei das Update auf Android 10 für das Mate 20 Pro auch bereits in China aufspielt, ist es aber eher unwahrscheinlich, dass nun neue kritische Probleme auftauchen. Stattdessen ist es wahrscheinlich, dass die Software sehr bald flächendeckend verfügbar ist. Üblicherweise kann es ein paar Tage dauern, bis jeder Nutzer nach gestartetem Rollout mit dem Download beginnen kann.

Huawei P30 Pro erhält auch Update

Wer nach dem Release des Huawei Mate 20 Pro noch etwas gewartet und dann beim P30 Pro zugeschlagen hat, kann sich ebenfalls auf Android 10 freuen. Auch dieses Premium-Smartphone des Herstellers soll in diesen Tagen das Update erhalten.

Wer noch keinerlei Benachrichtigung über die Verfügbarkeit von Android 10 und EMUI 10 erhalten hat, kann auch manuell prüfen, ob der Download nicht schon möglich ist. Tippt dafür in den Einstellungen unter "System" / "Systemaktualisierung" die Schaltfläche "Nach Aktualisierungen suchen" an. Könnt ihr eine aktuellere Version herunterladen, seht ihr dies an der Schaltfläche "Neue Version". Tippt sie an, um Download und Installation zu starten.