Huawei Mate 30 Pro: Ist das Kamera-Design von Motorola geklaut?

Passend zum nahenden Ende der Android-Sperre gibt es Neuigkeiten zum Huawei Mate 30 Pro. Derzeit kursiert ein Bild durch das Netz, das die Glasabdeckung für die Rückseite des Smartphones zeigen soll. Hat sich der chinesische Hersteller vom Kamera-Design der Konkurrenz inspirieren lassen?

Wie der Tweet am Ende dieses Artikels andeutet, verabschiedet sich Huawei wohl von dem quadratischen Kamera-Setup des Mate 20. Denn die Abdeckung auf dem Bild weist eine runde Aussparung für die Hauptkamera des Huawei Mate 30 Pro auf. Ein solches Design kennen wir unter anderem von Motorola-Smartphones. Aber auch beim Nokia 9 PureView sind die Objektive beispielsweise in einem Kreis angeordnet.

Mate 30 Pro mit Vierfach-Kamera?

Warum könnte der Hersteller auf das runde Design umschwenken? Möglicherweise, weil das Huawei Mate 30 Pro mehr Linsen erhält als sein Vorgänger. Und tatsächlich: Aktuellen Gerüchten zufolge gilt es als wahrscheinlich, dass euch eine Vierfach-Kamera erwartet. Eine große Überraschung wäre das jedoch nicht. Schließlich bringt bereits das P30 Pro eine solche mit.

Allerdings soll die Vierfach-Kamera des Huawei Mate 30 Pro anders aufgebaut sein. Genaue Details zu den einzelnen Objektiven gibt es bislang zwar noch nicht. Bei einem davon soll es sich aber um eine "Time of Flight"-Linse handeln. Diese könnte die Entfernungen bestimmen und so den unscharfen Hintergrund bei Bokeh-Fotos optimieren.

Abzuwarten bleibt, ob das Huawei Mate 30 Pro den Periskop-Zoom erhält, der im P30 Pro für Furore gesorgt hat. Er ermöglicht eine fünffache optische Vergrößerung – mit nahezu keinem Qualitätsverlust. Wie die Technik dahinter aussieht, könnt ihr euch in einem Teardown-Video anschauen.

Apple geht einen anderen Weg

Während sich Huawei also angeblich von der quadratischen Kamera verabschiedet, hat Apple andere Pläne: Offenbar erhalten die iPhones für 2019 genau so ein Quadrat-Design. Allerdings haben sich die Kalifornier wohl für ein Design entschieden, an dem sich die Geister scheiden dürften.

Aktuelle Gerüchte deuten auf drei riesige Linsen hin, die zahlreiche Blicke auf sich ziehen werden. Wir sind gespannt, wer bei der Bildqualität die Nase vorn haben wird. Zumindest das Huawei Mate 30 Pro wird wohl ein heißer Anwärter auf unseren Foto-Thron.