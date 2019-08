Huawei Mate 30 (Pro) auf Bildern: Hat das Flaggschiff ein Bullauge?

Zuletzt berichteten wir darüber, wie fortschrittlich die Kamera des Huawei Mate 30 Pro sein soll. Aufgrund ihrer mutmaßlichen Vielseitigkeit drängte sich der Vergleich zu einem Schweizer Taschenmesser auf. Auf einem neuen Bild erinnert die Knipse jedoch eher an das runde Fenster eines Schiffs.

Die Kamera im Bullaugen-Look seht ihr in dem ersten Tweet dieses Artikels. Es handelt sich um das Renderbild eines Hüllen-Herstellers. Die gewöhnungsbedürftige Optik kommt zumindest auf Twitter bislang nicht gut an. Den bisherigen Kommentaren zufolge hoffen viele, dass es sich um einen Fake handelt. Einige schreiben auch, dass die abgebildete Kamera sie an eine Waschmaschine erinnert. Ob wir auf dem Bild tatsächlich das Huawei Mate 30 Pro sehen, bleibt wie so oft abzuwarten.

Runde Kamera immer wahrscheinlicher

Bereits seit Längerem deuten Gerüchte eine runde Kamera für das Huawei Mate 30 Pro an. Beim Vorgänger hat der Hersteller die einzelnen Objektive noch in einer quadratischen Aussparung untergebracht. Dieses Jahr wollen unter anderem Apple und Google auf ein solches Kamera-Design setzen. Auch Huawei verabschiedet sich nicht komplett davon. Aller Voraussicht nach bekommt zumindest das Mate 30 Lite eine quadratische Kamera.

Dass die Kamera des Huawei Mate 30 Pro tatsächlich so aussieht wie auf dem Bild, ist unwahrscheinlich. Selbst wenn dem Hüllen-Hersteller CAD-Zeichnungen vorliegen, geht daraus wohl nicht hervor, wie genau die Linsen angeordnet sind. Dass uns ein "rundes Design" erwartet, könnte allerdings der Wirklichkeit entsprechen. Es ist schließlich nicht der erste Leak, der darauf hindeutet.

Eine der interessantesten Fragen: Bekommt das Huawei Mate 30 Pro wie auf dem Bild eine Vierfach-Kamera oder doch "nur" drei Linsen für die Rückseite. Zuletzt deutete vieles auf eine Triple-Kamera hin.

Huawei Mate 30: Kamera ebenfalls geleakt?

Auch zur Standard-Version des Huawei Mate 30 hat der Hersteller ein Renderbild veröffentlicht. Ihr findet es am Ende dieses Artikels. Auch hier kommt offenbar ein rundes Kamera-Modul zum Einsatz. Wie beim mutmaßlichen Pro-Modell beherbergt es drei Linsen, während die vierte etwas versetzt davon untergebracht ist. Übrigens: Der in der Regel gut informierte Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat beide Leaks geretweetet. Vielleicht ist also doch mehr dran, als es den Anschein erweckt.