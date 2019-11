Huawei P30 (Pro) und Mate 20 (Pro): Update auf Android 10 ist in Kürze da

Huawei P30 (Pro) und Mate 20 (Pro) werden in Kürze das Update auf Android 10 beziehungsweise EMUI 10 erhalten. Das geht aus einer aktualisierten Übersicht hervor, die der Hersteller auf Weibo veröffentlicht hat. Auch andere Huawei-Smartphones finden sich darauf.

Demnach rollt das Update auf Android 10 noch im November für das Huawei P30 (Pro) und die Mate-20-Serie aus. GizChina zufolge sei das P30 (Pro) bereits in den ersten November-Tagen an der Reihe. Ab Mitte des Monats folgen dann Mate 20 (Pro), Mate 20 X und das Mate 20 RS Porsche Design. Beachtet, dass der Android-10- beziehungsweise EMUI-10-Zeitplan für den chinesischen Markt gilt. Deutsche Nutzer dürfte der Hersteller erfahrungsgemäß aber ebenfalls zeitnah bedienen.

Android 10: Bald auch für das Honor 20 (Pro)

Der Hersteller scheint also aufs Gaspedal zu drücken. Der letzte Zeitplan sah etwa das Mate-20-Update erst für Dezember vor. Bald dürfen sich ebenso Besitzer von Honor 20 und Honor 20 Pro über Android 10 und EMUI freuen. Für diese Geräte wird Huawei die Aktualisierung Ende November ausrollen. Mit am längsten warten müssen Nutzer des Huawei P20. Sie erreicht das Update erst im März 2020. Insgesamt befinden sich 35 Smartphones von Huawei und Honor in der Übersicht.

Dass das Huawei P30 Pro Android 10 als Erstes bekommt, ist keine Überraschung. Schließlich gibt es für dieses Smartphone auch die EMUI-10-Beta bereits am längsten. Danach rollte der Hersteller sie für das Huawei Mate 20 (Pro) aus, das nun die stabile Version als Zweites bekommen soll.

Auch für das Huawei Mate 30 Pro?

Der beschleunigte Android-10-Rollout ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht in Sachen Huawei. Seit Kurzem zeichnet sich eine Lösung für das Google-Problem ab, das dem Hersteller aktuell die Geschäfte erschwert. Möglicherweise kommt es bald zu einer Einigung im Handelsstreit zwischen USA und China. Das könnte es dem Hersteller ermöglichen, auch neue Smartphones mit Google-Apps auszustatten. Dann würde wohl auch das Huawei Mate 30 Pro das Android-10-Update erhalten, das auf der Liste aktuell noch fehlt.