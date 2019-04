Huawei P30 Pro: Sicherheitsupdate für April verbessert die Kamera

Das Huawei P30 Pro wird besser: In Deutschland rollt ein Update für das Top-Modell aus. An zwei Stellen soll dieses nachbessern. Obwohl die Aktualisierung nicht gerade klein ausfällt, nennt der Hersteller aber keine Details.

Das Update auf Version 9.1.0.140 erreicht die ersten Nutzer in Deutschland, wie Caschys Blog berichtet. Mit dabei ist Googles Sicherheitspaket für April 2019. Dieses stopft mehrere Lücken im Android-Betriebssystem und erschwert es Angreifer, sich Zugriff auf euer Huawei P30 Pro zu verschaffen.

Leichte Kamera-Verbesserungen

Zudem führt die Aktualisierung eine Optimierung der "Kameraleistung in bestimmten Szenarien" durch. Genauer geht Huawei darauf zwar nicht ein, doch womöglich verbessert das Update somit die automatisch von der KI gewählten Einstellungen bei Fotos. Vielleicht führt das Update auch leichte Verbesserungen am Nacht-Modus für Fotos bei wenig Licht durch. Noch ist unklar, ob die Optimierungen überhaupt sichtbar sein werden. Es könnte sein, dass diese so geringfügig ausfallen, dass ihr den Unterschied nicht erkennen könnt.

Für das Update müsst ihr knapp 366 MB an Daten herunterladen. In der Regel weist euch das Huawei P30 Pro von selbst auf die Aktualisierung hin, sobald sie für euch verfügbar ist. Wenn ihr in den Einstellungen eine manuelle Suche nach neuen Versionen startet, könntet ihr es unter Umständen etwas früher erhalten.

Huawei bleibt weiterhin fleißig, wenn es um das Verteilen von neuen Updates geht. Einige Hersteller versorgen ihre Geräte aber wohl noch häufiger mit Aktualisierungen. Dies hat zumindest Stiftung Warentest ermittelt. Huawei ist hier auf dem vierten Platz gelandet, direkt hinter OnePlus und noch vor Samsung.