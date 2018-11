Instagram: Inhalte lassen sich nun auch nur mit engsten Freunden teilen

Auf Instagram teilt ihr eure Stories auf Wunsch künftig mit einem bestimmten Kreis an Nutzern: Wenn ihr möchtet, bekommen nur eure engsten Freunde Neuigkeiten in euren Stories zu sehen. Das Feature wird weltweit mit der aktuellen Version von Instagram für iOS und Android eingeführt.

Das Feature nennt sich "Liste deiner engen Freunde". Ihr erstellt in der App eine Liste, zu der ihr nur einen bestimmten Bekanntenkreis hinzufügt. Wenn ihr nun persönliche Augenblicke in den Instagram Stories teilen möchtet, könnt ihr auswählen, dass eure engsten Vertrauten den Beitrag exklusiv zu sehen bekommen.

Grüner Ring als Kennzeichen

Und so geht es: Ruft euer Profil auf und tippt im Seitenmenü auf "Enge Freunde". Trefft nun eure Auswahl. "Nur ihr könnt die Liste eurer engen Freunde sehen und niemand kann die Aufnahme in diese Liste anfragen", teilen die Entwickler mit. Wenn ihr jetzt etwas in Stories teilt, bekommt ihr die Option, den Beitrag nur mit den Personen zu teilen, die auf jener Liste stehen. Hat euch dagegen ein Freund zur Liste hinzugefügt, seht ihr als Information ein grünes Zeichen, wenn ihr die Stories dieser Person anschaut. Darüber hinaus wird im Stories-Bereich um das Profilbild ein grüner Ring angezeigt.

In Instagram Stories teilt ihr Fotos und Videos mit euren Freunden. Im Gegensatz zu euren normalen Beiträgen, die jederzeit sichtbar sind, verschwinden die Postings nach einem Tag. Jene Beiträge sind meist etwas privater und da ist es nur verständlich, wenn diese nur dem echten und engen Freundeskreis vorbehalten sein sollen. Schließlich haben einige Nutzer eine Zahl an Abonnenten, die im drei- und vierstelligen Bereich liegt. Einzelne Nutzer konntet ihr bereits vorher von euren Stories ausschließen, allerdings sehr umständlich. Dank den Listen mit euren engen Freunden, bestimmt ihr nun umso leichter, wer eure Beiträge sehen darf.