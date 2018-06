iOS 12: So verfolgt ihr die Keynote zur WWDC 2018 im Livestream

Die Zeit der Gerüchte ist (fast) vorbei: Am Montagabend ab 19 Uhr versorgt uns Apple-Chef Tim Cook auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2018 endlich mit Fakten zu iOS 12 und Co. Die Keynote findet im kalifornischen San José statt und wird via Livestream übertragen. Wir erklären euch, wie ihr das Event ansehen könnt.

Apple zeigt die Keynote zur WWDC 2018 wie bereits in den vorausgegangenen Jahren auf seiner Event-Webseite. Der Livestream ist – das kennen wir von Apple mittlerweile – nicht über alle Kanäle verfügbar; wobei es mittlerweile nur noch wenige Einschränkungen gibt. Ihr nutzt entweder die spezielle App "WWDC" oder für iPhone, iPad, iPod touch und Mac den Safari-Browser. Auf eurem Gerät sollte mindestens iOS 10 beziehungsweise macOS Sierra 10.12 installiert sein. Besitzt ihr einen Apple TV (2. Generation oder jünger) mit der aktuellen tvOS-Software, schaut ihr die Keynote über eure Set-Top-Box.

Stream mit Chrome und Firefox

Der Livestream lässt sich mittlerweile auch von Geräten aus abrufen, die nicht von Apple stammen: Ihr könnt das Event zum Beispiel über einen Windows-10-PC mit Microsoft Edge verfolgen. "Auf anderen Plattformen dürfte der Stream mit den aktuellen Versionen von Chrome und Firefox funktionieren", kündigt das Unternehmen zudem eine Neuerung an. Die installierten Browser müssen allerdings die Codecs MSE, H.264 und AAC unterstützen.

Im Fokus der WWDC dürfte die Präsentation von iOS 12 stehen. Auch Neuigkeiten zu anderen Betriebssystemen wie macOS 10.14, watchOS 5 und tvOS 12 sowie den Sprachassistenten Siri werden erwartet. Womöglich stellt Apple auch neue Hardware vor.