Am 16. September hat Apple iOS 14 für seine iPhones ausgerollt. Wenn ihr das Update bereits installiert habt, ist euch womöglich ein grüner oder orangefarbener Punkt in der Statusleiste aufgefallen. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Den grünen beziehungsweise orangefarbenen Punkt zeigen iPhones mit iOS 14 in der Ecke rechts oben an. Ist er grün, bedeutet das, dass die Kamera eures iPhones aktiv ist und eine App gerade Zugriff darauf hat. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr die Kamera-App geöffnet habt.

iOS 14: Grüner Punkt als Warnsignal

Seht ihr den grünen Punkt ohne erkennbaren Grund auf dem iPhone-Homescreen, sollten eure Alarmglocken angehen. Denn dann greift eine App im Hintergrund auf die Kamera zu. Ebenfalls stutzig machen sollte es euch, wenn der grüne Punkt in einer App auftaucht, die gar keinen Zugriff auf die Kamera haben dürfte. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Anwendung euch ausspioniert. Eine andere Erklärung dafür könnte ein Software-Bug sein. Ihr solltet der Sache aber auf jeden Fall auf den Grund gehen und gegebenenfalls die Entwickler der App kontaktieren.

Das bedeutet der orangefarbene Punkt auf dem iPhone

Wenn euer iPhone einen orangefarbenen Punkt (siehe Aufmacherbild) anzeigt, ist euer Mikrofon aktiv. Bereits vor iOS 14 hat euch ein pillenförmiges rotes Icon angezeigt, dass eine Anwendung im Hintergrund auf das Mikrofon zugreift. Daran hat sich nichts geändert. Den orangefarbenen Punkt seht ihr auf dem Homescreen zusätzlich. Der Unterschied ist, dass er auch erscheint, wenn eine geöffnete App das Mikrofon verwendet. Das erwähnte rote Icon dagegen nicht.

Ein typische Situation, in der sich der orangefarbene Punkt zeigt, ist die Nutzung von Siri. Logisch: Schließlich nimmt die Sprachassistentin eure Wünsche und Fragen über das iPhone-Mikrofon entgegen. Wie beim grünen Punkt gilt aber: Solltet ihr euch die Anzeige nicht erklären können, ist eure Privatsphäre womöglich gefährdet.

Übrigens: Kamera-Zugriff bedeutet immer auch Mikrofon-Zugang. Daher seht ihr niemals beide Punkte gleichzeitig. Der grüne deckt den orangefarbenen quasi bereits ab.

Das iPhone-Kontrollzentrum verrät den "Spion"

Ihr habt einen der beiden Punkte auf dem iPhone-Homescreen entdeckt, aber keine Ahnung welche App auf Mikrofon oder Kamera zugreift? Dann hilft ein Blick in das Kontrollzentrum von iOS 14:

Das iOS-14-Kontrollzentrum kann mehr, als ihr denkt (© 2020 CURVED)

Hier seht ihr ganz oben, welche App Zugriff auf das Mikrofon oder die Kamera des iPhones hatte. In unserem Beispiel lief die Musikerkennung von Shazam im Hintergrund. Gut möglich, dass ihr im Kontrollzentrum überhaupt erst auf den Zugriff aufmerksam werdet. Denn der grüne und der orangefarbene Punkt sind leicht zu übersehen.