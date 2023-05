iOS 17: Schluss mit simpel? Hinweis auf Upgrade der Kamera-App entdeckt

Das Wichtigste in Kürze

Apple veröffentlicht bald "Final Cut Pro" für das iPad

Die App bietet erweiterte Features für die Videoaufnahme

iOS 17 könnte diese auch auf das iPhone bringen

Apple veröffentlicht demnächst Final Cut Pro für das iPad. Auf dem Tablet bringt die Videoschnittsoftware auch erweiterte Funktionen für die Aufnahme von Videos mit. Apple-Fans hoffen nun, dass diese auch den Weg auf iPhones finden.

Die Standard-Kamera-App, die Apple auf seinen iPhones und iPads vorinstalliert, bietet Videoprofis nicht allzu viele Möglichkeiten, Einstellungen zu verändern und zu experimentieren. Auf iPads wird es diese bald in einer anderen Apple-Anwendung geben: Final Cut Pro, das am 23. Mai 2023 erscheinen wird und bereits in einem offiziellen Video auf YouTube zu sehen ist. Ein Release für iPhones ist zwar eher unwahrscheinlich, aber es gibt womöglich trotzdem Grund zur Freude.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen.) 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 45,99 € einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Hoffnung für das iPhone

Apple hat die Kamera von iPhones in der jüngeren Vergangenheit schon öfter aufgewertet. So wurden mit iOS 15 beispielsweise ProRes-Videoaufnahmen ermöglicht.

Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass mit dem anstehenden Update auf iOS 17 Funktionen aus dem "Pro Camera Mode" von Final Cut Pro in die iPhone-Kamera-App integriert werden. Diese wären dann womöglich nicht nur für das iPhone 14 (im Test hier) verfügbar, sondern für sämtliche iPhones, die Apple mit der Software-Aktualisierung versorgt. Das würde sogar noch das iPhone Xs und das iPhone Xr beinhalten.

Den größten Mehrwert würden die Kamerafunktionen jedoch wahrscheinlich Pro-Modellen wie dem iPhone 14 Pro Max (Test hier) bescheren, da sie traditionell mit Apples besten Kameras ausgestattet sind und insofern am meisten aus den Features herausholen könnten.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Final Cut Pro: Das bringt die neue App mit

Final Cut Pro bringt zahlreiche Funktionen mit, die Apples normaler Kamera-App fehlen. Dazu zählt zum Beispiel ein Weißabgleich beim Filmen, der neben dem Automatikmodus auch feste Einstellungen sowie verschiedene Umgebungsbelichtungen erlaubt.

Hinzu kommen zahlreiche Funktionen, die euch beim Filmen von Videos mit Daten unterstützen. Gemeint sind zum Beispiel eine Überbelichtungsanzeige und ein Mikrofonpegel sowie eine Anzeige für die verbleibende Aufnahmezeit. Weiterhin ist in der App eine Zebra- und Fehlfarbdarstellung enthalten, die dabei hilft, problematische Bildbereiche zu erkennen.

Deal Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 30,99 € mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys