iOS 18.2: Update vor der Tür – diese Top-Features entgehen Deutschland

Der Rollout von iOS 18.2 steht unmittelbar bevor – und das Update wird die iPhone-16-Modelle deutlich aufwerten. Denn es beinhaltet einige der spannendsten Features von Apple Intelligence. Leider jedoch nicht in Deutschland.

Während Apple Intelligence hierzulande bis April 2025 auf sich warten lässt, dürfen sich Nutzer in den USA auf ein großes Upgrade freuen. Die finale Testversion ("Release Candidate") könnte noch heute erscheinen, die stabile Version vermutlich kommende Woche. In den USA beheimatete Besitzer eines iPhone-16-Modells oder des iPhone 15 Pro (Max) erwartet ein großes Paket an KI-Features, das unter anderem spannende Tools zur Bild- bzw. Emoji-Erstellung beinhaltet.

Image Playground: Bilder per KI generieren

Wer schon mal versucht hat, mit ChatGPT Bilder zu erstellen, hat eine ungefähre Vorstellung davon, was Image Playground für Möglichkeiten bietet.

Es handelt sich um einen KI-Bildgenerator, der nach dem Update auf iOS 18.2 sowohl als einzelne App als auch in anderen Anwendungen zur Verfügung steht. Der Zugriff darauf ist unter anderem auch über die Nachrichten-, Pages- oder Keynote-App möglich.

Zur Bilderstellung gebt ihr einfach eure Vorstellungen als Text-Prompt ein – entweder einmalig oder schrittweise. Apple Intelligence stellt euch darauf basierend mehrere Bilder zur Auswahl.

Leider gibt es auch eine Einschränkung: Die Ergebnisse sind immer im Zeichenstil bzw. illustriert. Fotorealistische Bilder ermöglicht Apple bewusst nicht, u. a. um Deep Fakes zu verhindern.

Genmoji: Ab iOS 18.2 eigene Emojis erstellen

Eines der spaßigsten neuen Features in iOS 18.2 sind sicherlich die Genmojis: Auf den iPhone-16-Modellen und dem iPhone 15 Pro (Max) können US-Nutzer nach dem Update eigene Emojis erstellen.

Dies funktioniert überall dort, wo auch normale Emojis verfügbar sind, wie folgt: Der Nutzer gibt über die iPhone-Tastatur ein Stichwort zum gewünschten Emoji ein. Existiert dieses nicht, generiert Apple Intelligence bis zu vier Vorschläge für ein neues Emoji. Schreibt ihr dabei gerade einem Freund, schlägt euch die KI auch ein Emoji vor, das aussieht wie der Adressat eurer Nachricht.

Image Wand macht den Apple Pencil zum Zauberstab

Image Wand ist ab iOS 18.2 und iPadOS 18.2 in der Notizen-App zu finden. Wie ihr in dem folgenden Video seht, ist auch Image Wand ein Tool zur KI-gestützten Bildgenerierung. Besonders interessant ist es im Zusammenspiel mit dem nur für iPads verfügbaren Apple Pencil.

Ähnlich wie Image Playground kann Image Wand ein Bild auf Basis eines Textes erstellen. Der Unterschied: Ihr könnt auch eine eigene Skizze als Grundlage nehmen, die dann von Apple Intelligence verfeinert wird.

Da Zeichnen mit dem Apple Pencil deutlich leichter von der Hand geht als mit dem Finger, hat Apple das Feature bislang fast ausschließlich für iPads beworben. Es lässt sich – ohne Stift – aber auch auf iPhones verwenden.