iOS 18.5 schon in Arbeit: Diese Neuerungen plant Apple

Wer von großen Sprüngen träumt, muss sich noch gedulden. iOS 18.5, das Apple nun als erste Beta an Entwickler verteilt hat, fällt eher in die Kategorie Feinschliff. Während im Hintergrund schon alles für iOS 19 vorbereitet wird, bessert Apple hier und da noch etwas nach – und das kann im Alltag ziemlich praktisch sein.

Die Mail-App bekommt in iOS 18.5 zwei neue Schalter direkt in der App spendiert: Über das Drei-Punkte-Menü oben rechts könnt ihr künftig nicht nur Kontaktfotos ein- oder ausblenden, sondern auch die Gruppierung nach Absender deaktivieren. Beide Optionen gab es bereits in iOS 18.4 – allerdings tief vergraben in den Einstellungen. Das Update bringt sie nun dorthin, wo ihr sie vermutlich wirklich braucht.

AppleCare und Fotos-App

Auch bei den Geräteeinstellungen tut sich etwas: Unter "Allgemein | AppleCare & Garantie" findet sich künftig ein Banner mit AppleCare-Logo, das euch auf Wunsch mehr über eure Abdeckung verrät. Tippt ihr auf ein Gerät in eurem Account, führt euch eine neue Option direkt zur Verwaltung eures AppleCare-Plans – vorausgesetzt, ihr habt einen abgeschlossen.

In der Fotos-App können gelöschte Dateien nun mit einem Tipp alle auf einmal wiederhergestellt werden. Das spart Zeit – und Nerven, wenn ihr versehentlich zu viel gelöscht habt.

Release-Timing und ein mysteriöser Bug

Wenn Apple dem bisherigen Fahrplan treu bleibt, könnte iOS 18.5 bereits im Mai für alle verfügbar sein. Gleichzeitig verdichten sich Hinweise darauf, dass im Sommer noch ein iOS 18.6 folgt – während im Juni die erste Beta von iOS 19 an den Start gehen dürfte.

Spannend bleibt auch, ob iOS 18.5 einen kuriosen Fehler behebt, über den sich derzeit einige Nutzer beschweren: Nach dem Update auf iOS 18.4 tauchten plötzlich längst gelöschte Apps wieder auf dem Homescreen auf. Ob hier vielleicht noch ein Mini-Update wie iOS 18.4.1 zwischengeschoben wird, bleibt abzuwarten.

