Mit dem Update auf iOS 18.4 habt ihr euch womöglich direkt gewundert: Neben Apple Intelligence erwartet euch auch ein veränderter Look der Mail-App auf eurem iPhone. Wenn euch der nicht gefällt, könnt ihr das alte Aussehen aber in wenigen Handgriffen wieder zurückstellen.

Die optischen Neuerungen der Mail-App setzen sich aus zwei Punkten zusammen: Den Kontaktofots und den Kategorien für Apple Intelligence. Hier erfahrt ihr, wie ihr beide Features einzeln anpasst.

Kontaktbilder abschalten

Die optisch größte Neuerung: Ab sofort zeigt euch die Mail-App Kontaktfotos zu jeder E-Mail an. Das kann nerven, da die einzelnen Einträge so etwas größer erscheinen. Zudem stören euch die Bilder womöglich beim schnellen Scannen der neuen Mails. So schaltet ihr das Ganze wieder ab:

Öffnet die Einstellungen

Begebt euch zu "Apps"

Tippt auf "Mail"

Legt unter "E-Mail-Liste" den Schalter für "Kontaktfotos anzeigen" um

Noch kein Apple Intelligence? Jetzt mit dem iPhone 16 aufrüsten:

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (25 GB) ab 38,99 € Blau ohne Vertrag ab 819,00 € Amazon

Kategorien deaktivieren

Gut zu wissen: Mit iOS 18.4 lassen sich E-Mails leichter kategorisieren. Untersützt euer iPhone Apple Intelligence, wird der Posteingang automatisch in verschiedene Unterkategorien eingeteilt. Standardmäßig ist hier "Wichtig" angewählt. Tippt ihr die Kategorie "Wichtig" (oder welche Kategorie auch immer gerade aktiv ist) noch einmal an, sind alle Filter ausgeschaltet und ihr könnt wieder den kompletten Posteingang einsehen.

Wenn die Kategorien ganz aus eurer Mail-App verschwinden sollen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Mail-App

Tippt oben rechts auf die drei Punkte

Wählt statt "Kategorien" die Ansicht "Listendarstellung" aus

Mail-App im alten Look in zwei Schritten

Fertig. Wenn ihr die beiden obigen Schritte befolgt habt, sieht euer Posteingang wieder exakt wie vor dem Update auf iOS 18.4 aus. Natürlich könnt ihr den neuen Features aber auch erst einmal eine Chance geben, bevor ihr sie deaktiviert. Insbesondere die mit Apple Intelligence eingeführte Kategorie "Wichtig" kann praktisch sein. Laut Apple landen hier auch alle Mails drin, die eine zeitkritische Antwort von euch erfordern. Je nach Größe eurer Mail-Flut im Postfach könnte das durchaus praktisch sein.

Und wenn ihr trotz allem jetzt wieder die alte Ansicht der Mail-App nutzen wollt, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Insbesondere das Abschalten der Kontaktfotos empfinden auch wir als angenehmer.

Lese-Tipps:

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht