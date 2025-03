Smartphone-Halterungen fürs Fahrrad: Die besten im Überblick

Ihr wollt euer Smartphone sicher am Fahrradlenker befestigen – wir zeigen euch die besten Handyhalterungen fürs Fahrrad. Für unseren Vergleich haben wir Tests und Produktplatzierungen gelesen. Seht euch hier unsere Erkenntnisse an.

Lamicall-Handyhalterung – mit vier Schutz-Airbags

Die Lamicall-Handyhalterung könnt ihr auch am Motorradlenker befestigen (© 2025 Lamicall )

Die Smartphone-Halterunge von Lamicall ist vor allem eins: robust. Die Form ist innen an den Kanten mit Pufferpolstern ausgestattet, die Stöße und Vibrationen beim Fahren absorbieren. Ihr könnt euch also bedenkenlos mit eurem Mountainbike auf die Offroad-Piste begeben.

Zum Befestigen der Halterung verwendet ihr eine Lenkradklammer mit Schraubmechanismus (15 bis 40 mm). Auch die Greiffläche für das Smartphone ist individuell einstellbar. Unterstützt werden alle Geräte zwischen 4,7 und 6,8 Zoll Displaydiagonale.

Highlights der Lamicall-Handyhalterung

Sicherungsklammer, die das Smartphone fest in Position hält

360-Grad-Gelenkkugel zum Drehen des Handys

robustes Design mit Silikonpolsterung

-> Jetzt Lamicall-Handyhalterung für 18,69 Euro bei Amazon sichern

Joyroom-Handyhalterung – blitzschnell montiert

Die Joyroom-Handyhalterung fixiert einfach und schnell (© 2025 Joyroom )

Die Smartphone-Halterung fürs Fahrrad von Joyroom setzt auf ein praktisches Silikonband-Design. Das ermöglicht es, das Handy schnell und bequem zu befestigen. Eine individuelle Einstellung ist nicht nötig. Das Band ist so dehnbar, dass Smartphones mit 4,0- bis 7,2-Zoll-Bildschirmgröße hineinpassen.

Die Joyroom-Halterung wird am Vorbau oder Lenker des Fahrrads befestigt. Anstelle eines Schraubverschlusses verwendet sie dabei eine Schnalle. Unter der Handyhalterung befindet sich im Silikon eingeschlossen eine Feder, die Stöße absorbiert. Ihr könnt also auch über eine holprige Strecke fahren, ohne dass euer Smartphone Schläge abbekommt.

Highlights der Joyroom-Handyhalterung

um 360 Grad drehbar

Feder, die Stöße absorbiert

besonders dehnbares und reißfestes Silikon

-> Jetzt Joyroom-Handyhalterung für 16,99 Euro bei Amazon sichern

Lemego-Smartphone-Halterung – wasserdicht

Die Lemego-Handyhalterung ist komplett wasserdicht (© 2025 Lemego )

Wer sich mit dem Fahrrad in ein Abenteuer stürzen will, setzt am besten auf die Lemego-Halterung. Die ist nämlich im Grunde eine Tasche, in der das Smartphone wasserdicht eingeschlossen, aber trotzdem noch bedienbar ist. Außerdem bietet sie einen praktischen Sonnen- und Sichtschutz.

Befestigt wird die Fahrrad-Halterung mit einer Schraubklammer am Lenkrad (10 bis 40 mm). Beiliegende Silikonpads absorbieren Vibrationen und Stöße. Und natürlich ist die Halterung ebenfalls um 360 Grad drehbar.

Highlights der Lemego-Handyhalterung

Tasche mit Stauraum für Portmonee, Karten etc.

wasserdicht + zusätzliches Regen-Cover

Sonnenblende

-> Jetzt Lemego-Handyhalterung für 16,79 Euro bei Amazon sichern

Handyhalter von SP Connect – passgenauer iPhone-Schutz

Die SP-Connect-Handyhalterung ist absolut passgenau (© 2025 SP Connect )

Beim Smartphone-Halter von SP Connect handelt es sich genau genommen um eine passgenaue iPhone-Hülle. In unserem Beispiel seht ihr die Version für das iPhone 16. Das Case hat auf der Rückseite einen passenden Schraubverschluss mit drei Magneten. Den nutzt ihr, um das Smartphone blitzschnell auf die Lenkerklammer am Fahrrad zu montieren – komfortabler geht's wirklich nicht.

Cool ist, dass ihr so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagt: Ihr bekommt sowohl ein robustes Premium-Case für euer iPhone als auch eine Handyhalterung für das Fahrrad. SP Connect hat passgenaue Hüllen für alle modernen Modelle. Vom iPhone X bis hin zum iPhone 16 Pro Max.

Highlights der SP-Connect-Handyhalterung

MagSafe-kompatibles Case und Handyhalterung zugleich

dünn, leicht und stoßfest

im Hoch- oder Querformat montierbar

-> Jetzt SP-Connect-Handyhalterung für 76,48 Euro bei Amazon sichern

Shapeheart-Handyhalterung – mit Magneten

Die Shapeheart-Halterung benutzt einen Magneten, um das Handy am Lenker zu befestigen (© 2025 Shapeheart )

Die Fahrradhalterung von Shapeheart basiert auf einem Magneten. Der sitzt in der Rückseite der wasserdichten Hülle und trägt bis zu 8 kg – also mehr als genug, um dein Smartphone sicher in Position zu halten. Das Gute daran ist: kein Schrauben, Ziehen oder sonstiges Öffnen. Ihr legt die Hülle einfach auf die Halterung und radelt los.

Auch die Befestigung am Fahrrad ist simpel und schnell durchgeführt. Benutzt das Silikonband für die Lenkerstange (20 bis 30 mm) oder die Gummibänder, um die Halterung am Vorbau anzubringen (30 bis 50 mm).

Highlights der Shapeheart-Handyhalterung

wasserdichte Hülle

supereinfaches Magnethaltesystem

USB-Öffnung zum Laden des Handys während der Fahrt

-> Jetzt Shapeheart-Handyhalterung für 19,03 Euro bei Amazon sichern

Diese Halterungsmodelle gibt es

Es gibt keine konkreten Bezeichnungen für Handyhalterungen, die ihr am Fahrrad befestigt. Ihr könnt sie aber folgendermaßen unterscheiden:

Befestigungsart

Klickverschluss

Schraubbefestigung

Gummilaschen

Ort der Befestigung

am Lenker

am Vorbau

am Rahmen bzw. der Mittelstange

Fixierung des Smartphones

Silikonlaschen und Gummibänder

Magnete

Klemm-/Krallenverschluss

Taschen

Die richtige Smartphone-Halterung für euer Fahrrad

Es hängt von eurem Fahrstil und der Streckenbeschaffenheit ab, welche Handyhalterung für das Fahrrad am besten geeignet ist. Hier ein paar Beispiele:

Gelegenheitsfahrer: Nutzt ihr das Fahrrad nur gelegentlich, um bei schönem Wetter in der Stadt von A nach B zu kommen? Dann reicht eine simple Halterung ohne Extras.

Nutzt ihr das Fahrrad nur gelegentlich, um bei schönem Wetter in der Stadt von A nach B zu kommen? Dann reicht eine simple Halterung ohne Extras. Vielfahrer: Ist das Fahrrad euer tägliches Transportmittel, ohne das ihr z. B. nicht mehr zur Arbeit kommen würdet, empfiehlt sich auf jeden Fall eine wasserfeste Handyhalterung. Immerhin kann es auch mal regnen. Annehmlichkeiten wie eine 360-Grad-Verstellbarkeit sind bei täglichem Gebrauch sehr zu empfehlen.

Ist das Fahrrad euer tägliches Transportmittel, ohne das ihr z. B. nicht mehr zur Arbeit kommen würdet, empfiehlt sich auf jeden Fall eine wasserfeste Handyhalterung. Immerhin kann es auch mal regnen. Annehmlichkeiten wie eine 360-Grad-Verstellbarkeit sind bei täglichem Gebrauch sehr zu empfehlen. Offroad-Biker: Für Sportler, die sich ins Gelände wagen, empfehlen wir eine Halterung, die auf den Schutz des Handys ausgerichtet ist. Sie muss besonders stabil sitzen und Stöße sowie Schläge absorbieren können.

