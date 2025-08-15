Klein, aber mit großer Wirkung: Apple hat neue Updates für iPhone und Apple Watch veröffentlicht. Mit iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 reaktiviert der Konzern eine Funktion, die zumindest in den USA lange abgeschaltet war. Grund dafür war ein Patentstreit – den Apple jetzt technisch clever umgeht.
Seit Donnerstagabend stehen iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 zum Download bereit. Die Updates werden weltweit ausgerollt – auch wenn die enthaltene Änderung in erster Linie US-Nutzer betrifft. Denn dort war die Blutsauerstoffmessung auf neueren Apple-Watch-Modellen deaktiviert. Jetzt kehrt sie zurück – allerdings nicht ganz wie früher.
Wert für Blutsauerstoff wieder da – aber mit Umweg
Die betroffene Funktion ist kein Neuzugang, sondern ein alter Bekannter: Die Blutsauerstoffmessung ist seit der Apple Watch Series 6 fester Bestandteil der Apple-Smartwatches – bis ein Rechtsstreit mit dem Medizintechnikhersteller Masimo für Ärger sorgte. Die Folge: Ein Einfuhrverbot der neueren Apple Watches in den USA und eine Blockade der Funktion auf entsprechenden Geräten – darunter auch die neueren Modelle wie der Series 9, Series 10 und der Ultra 2.
Mit den neuen Updates hat Apple nun einen Weg gefunden, das Patentproblem zu umgehen: Die Sensoren messen wie gehabt, aber die Auswertung der Daten findet ab sofort auf dem iPhone statt – nicht mehr direkt auf der Watch. Wer also seine Sauerstoffsättigung prüfen will, muss jetzt in die Health-App schauen.
Sonst nichts Neues – aber wichtig für alle
Abgesehen von der Rückkehr der Pulsoximetrie bringt das Update laut Apple keine weiteren Neuerungen. Sicherheitsrelevante Änderungen? Fehlanzeige. Keine CVE-Einträge, keine Bugfixes, keine neuen Features.
Das Update ist vergleichsweise kompakt: Auf unserem iPhone 15 Pro war der Download 469,8 MB groß. Unter "Einstellungen | Allgemein | Softwareupdate" könnt ihr die Aktualisierung manuell anstupsen.
