iPad Air schwächer als behauptet: Was euch das Datenblatt verschweigt

Das Wichtigste in Kürze

Apple hat die Specs des iPad Air M2 nachträglich angepasst

In den USA listet Apple dafür plötzlich nur noch eine 9-Core-GPU

Der deutsche Apple-Store weist es noch mit einer 10-Kern-GPU aus

Apple hat auf der US-amerikanischen Webseite die Daten des iPad Air (M2) nachträglich angepasst. Das Unternehmen macht das erst kürzlich vorgestellte iPad damit auf dem Papier schwächer, als es ursprünglich während der Vorstellung beworben wurde.



Apple überrascht mit einer Änderung am neuen iPad Air (M2), die einige interessierte Käufer nicht unbedingt begrüßen dürften: Wie das Magazin 9to5Mac berichtet, hat Apple die Angaben zum verbauten M2-Chip nachträglich angepasst. Laut Datenblatt verfügt der Chip des iPad Air nun über eine niedrigere Maximalleistung.

iPad Air 2024: M2-Chip nur noch mit 9 GPU-Kernen

Zum Launch der neuen iPad-Modelle bewarb Apple das iPad Air (M2) mit einem hauseigenen M2-Chip, der über eine 8-Kern-CPU sowie eine leistungsstarke 10-Kern-GPU verfügt. Nun gibt der Hersteller in den technischen Daten nur noch eine 9-Kern-GPU an. Eine Anmerkung oder eine Pressemitteilung gibt es zur Änderung anscheinend nicht. 9to5Mac berichtet, dass die Anpassungen vermutlich in den letzten 10 Tagen vorgenommen wurden.

Diese stille Änderung scheint aktuell noch ausschließlich auf der US-amerikanischen Webseite des Herstellers sichtbar zu sein. Wir haben beide Seiten geprüft und können dies mit dem nachfolgenden Screenshot bestätigen. Apples deutsche Webseite spricht derzeit weiterhin von einem iPad Air (M2) mit einer 10-Kern-GPU:

iPad Air (M2) – Technische Daten (Apple): DE (oben) und US (unten) (© 2024 )

Es bleibt abzuwarten, ob Apple diese Anpassung im Datenblatt auch außerhalb der USA vornimmt und ob sie für alle Speichervarianten gilt. Möglicherweise werden Konfigurationen mit mehr Speicher zukünftig mit dem stärkeren Chip ausgeliefert (wie z. B. beim iPad Pro oder MacBooks).

Für interessierte Käufer ist es in jedem Fall eine schwierige Angelegenheit. Möglicherweise bekommen diese zukünftig weniger Performance für ihr Geld als etwa Vorbesteller. Oder hat Apple hier von Beginn an einfach falsch kommuniziert und berichtigt nun einen Fauxpas?

Auswirkung auf den Alltag gering

Ein Grund für die Anpassung könnten Produktionsschwierigkeiten sein. Möglicherweise ist der Ertrag voll funktionsfähiger M2-Chips nicht hoch genug, um die Nachfrage zu decken. Apple könnte sich für neues Chip-Binning entschieden haben und in der Folge nun Chips mit einem deaktivierten GPU-Kern für das iPad Air verbauen. Bis jetzt gab es nur für das MacBook Air zwei Varianten (8-Kern- oder 10-Kern-GPU).

Bei alltägliche Aufgaben dürfte sich der Chip-Unterschied wohl kaum bis gar nicht bemerkbar machen. Leistungsintensive Spiele oder Grafikprogramme würden hingegen von dem zusätzlichen Kern profitieren. Letztlich geht es aber vor allem um die für Käufer irreführende Umsetzung seitens Apple. Wir werden beobachten, ob hier noch etwas kommt.