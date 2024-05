iPad Air (2024) im Test-Überblick: Das beste iPad für die Masse?

Das Wichtigste in Kürze:

Das iPad Air sei für die Mehrheit sinnvoller als das iPad Pro

Mit dem iPad (10. Gen.) biete Apple eine attraktive Alternative

Das iPad Air bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wie gut ist das neue iPad Air? Beim zurückliegenden Apple-Event stand es noch klar im Schatten des iPad Pro. Doch in den ersten Tests scheint das iPad Air (2024) die bessere Wahl.

Für unseren Test-Überblick zum iPad Air (2024) haben wir uns die Meinungen bekannter US-Fachmagazine angeschaut. Lest jetzt, wie sie das neue Apple-Tablet bewerten.

Engadget: "The iPad To Get"

Eine klare Kaufempfehlung für das iPad Air (2024) gibt der Test von Engadet. "Natürlich das iPad, das ihr holen solltet" titelt das Magazin und sendet damit eine klare Botschaft. Zwar bevorzuge das Herz des Testers das iPad Pro, doch sein Kopf und sein Geldbeutel wüssten es besser.

Was er damit meint: Dass das neue iPad Pro das bessere Gerät ist, steht außer Frage. Doch der immense Preisunterschied (hierzulande: 500 Euro) spricht eindeutig für das iPad Air. Das Tablet gibt's nämlich schon ab 699 Euro. Die Pro-Version bekommt ihr hingegen ab 1199 Euro.

Zwar biete das iPad Pro eine Reihe von durchaus nützlichen Vorteilen wie Face ID, ein OLED-Display und den superschnellen M4-Chip. Doch all das vermisse der Tester beim iPad Air nicht wirklich. Und dessen Preis-Leistungs-Verhältnis sei einfach deutlich besser: Es biete 80 Prozent der iPad-Pro-Erfahrung zu einem viel niedrigeren Preis.

Jetzt vorbestellen: Das neue iPad Air 2024 bei Amazon

The Verge: Doch nicht erste Wahl?

Auch The Verge bewertet das iPad Air (2024) im Test als "sehr gut". Wer eines kaufe, werde es höchstwahrscheinlich mögen. Allerdings wäre es nicht das erste iPad, welches das Magazin den meisten Nutzern empfehlen würde. Zwar sei das iPad Air (2024) großartig und quasi das alte iPad Pro in neuem Gewand. Doch das deutlich günstigere iPad der 10. Generation sei für die meisten vollkommen ausreichend.

Im Vergleich dazu sprächen für das iPad Air vor allem zwei Dinge: die Unterstützung für den Apple Pencil Pro und die Option auf einen 13 Zoll großen Bildschirm. Sei euch das wichtig, solltet ihr nach Meinung des Testers zum iPad Air (2024) greifen. Extra-Lob gibt es außerdem für die neu positionierte Frontkamera, die bessere Video-Calls ermöglicht.

ArsTechnica: Mehr iPad brauch kaum jemand

ArsTechnica sieht es ähnlich wie The Verge und das iPad der 10. Generation als starken Konkurrenten für das iPad Air (2024). Letzteres sei jedoch ein großartiger Kompromiss zwischen Apples Einstiegs-Tablet und dem teuren iPad Pro. Denn das Air sei einerseits günstig genug, um den Kauf auch für Nutzer zu rechtfertigen, die mit ihrem Tablet in erster Linie Videos schauen oder Texte lesen. Anderseits sei es mit seinem M2-Chip stark genug, um darauf High-End-Apps von Apple, Adobe und Co. zu verwenden.

Allerdings weist der iPad-Air-Test von ArsTechnica auch auf eine wichtige Einschränkung hin. Ein vollwertiger Laptop-Ersatz ist keines der iPads, obwohl das Air und vor allem das Pro eigentlich die dafür notwendige Leistung mitbringen würden. Doch aktuell verlange iPad OS noch zu viele Kompromisse im Vergleich zu macOS (oder auch Windows).

Nichtdestotrotz sei das iPad Air (2024) der ideale Ausgangspunkt für eure Kaufentscheidung – auch wenn das Standardmodell oder das iPad Pro für den ein oder anderen am Ende mehr Sinn ergeben könnten.