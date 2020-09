So wie in diesem Konzept von Svetapple könnte das iPhone 12 Pro aussehen

Das ist über das iPhone 12 bereits bekannt: Im Herbst 2020 wird Apple sein neues Top-Smartphone veröffentlichen. Über das genaue Release-Datum wird allerdings noch gestritten. Doch wie sieht es mit Informationen zu Design, Modellen, Ausstattung und Preisen aus? Hier findet ihr alle aktuellen Gerüchte zum iPhone-11-Nachfolger an einem Ort.

Apple selbst hat bislang keine Informationen zum iPhone 12 preisgegeben. Dennoch sind bereits zahlreiche Details zu dem Smartphone an die Öffentlichkeit gedrungen, von denen viele wahrscheinlich der Realität entsprechen. Letztlich gibt es erst dann gesicherte Informationen, wenn Apple das Smartphone der Öffentlichkeit offiziell präsentiert. Dies wird voraussichtlich im Herbst 2020 der Fall sein.

iPhone 12: Design

Schon lange heißt es, dass Apple mit dem Design des iPhone 12 auf eine Mischung aus zwei älteren Geräten setzt: das iPhone 4 und das iPad Pro. Entsprechend erwarte euch ein Metallrahmen, der wie das Tablet nur leicht abgerundete Ecken aufweist. Vorder- und Rückseite sollen hingegen aus Glas bestehen. Möglicherweise fällt das iPhone 12 Pro Max zudem etwas dünner aus als sein Vorgänger iPhone 11 Pro Max.

Etliche Gerüchte drehen sich um die Farben des iPhone 12. Demnach soll Apple sein neues Smartphone in mehr Varianten anbieten als bislang. Mehrfach ging es um eine mögliche Ausführung in Dunkelblau. Denkbar ist aber auch eine breite Farbpalette, die an die des iPhone 5c erinnert.

Wie viele Modelle gibt es?

Den Gerüchten zufolge wird das iPhone 12 in insgesamt vier Ausführungen auf den Markt kommen. Dies wäre ein Novum in der langjährigen Geschichte der Apple-Smartphones. Zuletzt gab es im Herbst drei neue Modelle seit Apple das iPhone X zusammen mit dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus vorgestellt hat. Möglicherweise erwarten uns dieses Jahr sogar noch mehr Smartphones, da Apple 5G- und 4G-Versionen herausbringen könnte.

Die vier Modelle des iPhone 12 sollen in drei Größen erscheinen. Erwartet werden die Displaygrößen 5,4 Zoll, 6,1 Zoll (zwei Modelle) und 6,7 Zoll. Das iPhone 12 Pro Max soll mit 6,7 Zoll das größte iPhone werden, das es bislang gab. Wie das iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) handelt es sich um High-End-Smartphones; das andere 6,1-Zoll-Gerät und das mit 5,4 Zoll werden voraussichtlich etwas schlechter ausgestattet sein – aber dafür auch deutlich günstiger. Das 5,4-Zoll-Modell soll sogar kompakter ausfallen als das iPhone SE (2020).

Auf ein Display-Feature werdet ihr aber wohl verzichten müssen: Den Gerüchten zufolge bieten die Displays der iPhone-12-Modelle keine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Mit einer hohen Frequenz können die Bildschirme Bewegtbilder besser darstellen, also zum Beispiel Spiele und Animationen. Samsungs im Februar 2020 vorgestelltes Galaxy S20 bietet 120-Hz-Displays – in allen Modellen.

iPhone 12: Details zur Kamera

Die beiden High-End-Modelle des iPhone 12 sollen eine Triple-Kamera mitbringen. Derzeit ist hierzu vor allem der sogenannte LIDAR-Scanner in aller Munde, der bereits im iPad Pro zum Einsatz kommt. Mithilfe dieses Scanners kann eine Kamera sehr genau die Tiefe eines Objekts im Raum messen, was sich vorteilhaft auf Fotos und Augmented Reality (AR) auswirkt.

Tim Cook wird auch den Nachfolger des iPhone 11 Pro Max (Bild) vorstellen (© 2019 Apple)

Die beiden einfachen Ausführungen werden hingegen voraussichtlich eine Dualkamera bieten. Bei allen Kameras setzt Apple angeblich auf eine Auflösung von 12 MP. Damit ihr trotzdem bessere Fotos als mit dem iPhone 11 machen könnt, verbaut der Hersteller aber mutmaßlich größere Sensoren. Auf diese Weise enthalten beispielsweise Bilder, die im Dunkeln entstehen, weniger Bildrauschen.

Innovativer Chipsatz

Während ihr bei der Konkurrenz nie sicher sein könnt, welcher Chipsatz im derzeitigen Flaggschiff verbaut ist, steht bei Apple seit Jahren fest: Im aktuellen Top-Modell kommt der neueste Prozessor zum Einsatz. Das iPhone 12 wird den A14 nutzen, der nach dem 5nm-Verfahren produziert wird. Der Chipsatz soll bis zu 15 Prozent schneller sein als der Snapdragon 865+, der in Android-Flaggschiffen wie dem Galaxy Note 20 den Takt vorgibt.

Mit dem A14 könnte Apple für eine ganze Weile den schnellsten und energieeffizientesten Chip auf dem Markt haben. Die Pro-Modelle des iPhone 12 sollen zudem einen 6 GB großen Arbeitsspeicher mitbringen. In den einfachen Varianten seien den Gerüchten zufolge 4 GB RAM verbaut. Als Betriebssystem wird auf den Geräten ab Werk iOS 14 vorinstalliert sein – das sogar viele Android-Nutzer überzeugen könnte.

Ohne Zubehör?

Angeblich fällt die Box, in der Apple das iPhone 12 verpackt, etwas leichter aus als die der Vorgänger. Der Grund: Möglicherweise liefert das Unternehmen sein Smartphone erstmals ohne Kopfhörer und Netzteil aus. Apple wird dieses Vorgehen vermutlich als Vorteil anpreisen, vor allem für die Umwelt.

Tatsächlich haben viele Nutzer beide Komponenten mehrfach zu Hause herumliegen. Dennoch ist es ärgerlich für Menschen, die dann zum ohne Frage hohen Preis für das iPhone 12 selbst auch noch das Zubehör hinzurechnen müssen. Der Grund für den Wegfall könnte übrigens 5G sein: Die Mehrkosten für Apple liegen deshalb pro Gerät angeblich zwischen 75 und 125 Dollar.

iPhone 12: Preis und Release

Die beiden einfachen 5G-Ausführungen des iPhone 12 könnten zum Start vergleichsweise günstig sein: Angeblich liegt der Preis für die 5,4-Zoll-Version zum Release bei nur 649 Dollar. Das Modell mit 6,1 Zoll soll nur 749 Dollar kosten. Für die 5,4-Zoll-Ausführung mit 4G soll Apple sogar nur 549 Dollar verlangen. Die Pro-Variante mit 6,1 Zoll kostet angeblich 999 Dollar in der kleinsten Speicherversion; das iPhone 12 Pro Max sei ab 1099 Dollar erhältlich.

Doch wann könnt ihr mit dem iPhone 12 rechnen? Üblicherweise stellt Apple seine neuen Top-Smartphones im September der Öffentlichkeit vor. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie soll es aber zu Produktionsengpässen gekommen sein. Entsprechend ist ein etwas verspäteter Release wahrscheinlich, vermutlich im Oktober. Im September könnte das Unternehmen stattdessen die neue Version der Apple Watch präsentieren.