Eines der besten neuen Features von iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ist das jeweils verbaute ProMotion-Display. Durch seine hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sorgt es für deutlich flüssigere Animationen als bei den günstigeren Modellen. Leider allerdings noch nicht überall.

Wie 9to5Mac als Erstes entdeckt hat, stellen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max Animationen teilweise nur in maximal 60 Hz dar, obwohl eine höhere Bildwiederholrate angebracht wäre. Davon betroffen seien nahezu alle Animationen in Apps von Drittanbietern. Nur beim Scrollen und dem Übergang in den Vollbildmodus stünden die 120 Hz auch dort bereit.

iPhone 13 Pro (Max): 120-Hz-Problem bald behoben

Anlass zur Sorge besteht für Besitzer des iPhone 13 Pro (Max) jedoch wohl nicht. Apple hat sich bereits zu dem 120-Hz-Problem geäußert. Eine Ursache dafür sei ein Bug in iOS 15, den ein bald folgendes Update beheben soll. Darüber hinaus müssten Entwickler ein kleines Update an ihren Apps vornehmen. Dabei handelt es sich offenbar lediglich um einen kleinen Eintrag, der iOS 15 signalisiert, dass die Anwendung 120 Hz nutzen soll. Keine allzu große Herausforderung für die App-Anbieter also.

120 Hz vs. 60 Hz: Wie groß ist der Unterschied?

Das 120-Hz-Problem bedeutet keinesfalls, dass ihr die betroffenen Apps nicht vernünftig nutzen könnt. Das 60-Hz-Nutzererlebnis gleicht dem auf dem iPhone 13 (mini) und allen bisherigen iPhones. Die meisten von euch dürften die 120 Hz gar nicht vermissen, denn Apple hat die hohe Bildwiederholrate zuvor noch nie angeboten. Im direkten Vergleich ist der Unterschied zwischen 60 Hz und 120 Hz aber deutlich sichtbar. Er ist allerdings nur schwer in einem Video festzuhalten. Hier hat ein Twitter-Nutzer den Versuch unternommen:

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max

60 Hz vs 120 Hz pic.twitter.com/1pSqqPz0d6 — domenico panacea (@domenicopanacea) September 24, 2021

Der Tweet soll nur zur Veranschaulichung dienen. Ihr seht darin die Animationen in iOS 15. Für diese stehen die 120 Hz auf dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bereits jetzt wie vorgesehen zur Verfügung. Eine anderes verbreitetes Problem ist inzwischen übrigens behoben: Die schmale Notch der neuen iPhones sorgte in Instagram für eine fehlerhafte Darstellung am oberen Bildschirmrand. Dank einem Update für die App sieht nun alles wieder so aus, wie es soll.