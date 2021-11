Über einen Punkt streiten sich Apple- und Android-Fans immer wieder: Über USB-C. Denn wo Apple traditionell den sogenannten Lightning-Anschluss verbaut, nutzt der Rest der Welt für neue Smartphones schon seit Längerem USB-C. Einem Gerücht zufolge könnte dieser Streit jedoch bald beigelegt sein, denn möglicherweise kommt das iPhone 14 mit einer neuen Buchse auf den Markt.

Kaum ist das eine iPhone enthüllt, keimen Gerüchte zur nächsten Generation. Über das iPhone 14 (hier geht es zur Gerüchte-Übersicht) wird bereits wild spekuliert – nicht zuletzt mit interessanten News für alle Android-Umsteiger. Anonymen Quellen zufolge, die auf iDropNews zu Wort gekommen sind, sollen die beiden Pro-Modelle der kommenden iPhone-Generation auf den Lightning-Anschluss verzichten. Stattdessen sollen sie jeweils mit einer USB-C-Buchse ausgestattet werden. Damit wären das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max die ersten Apple-Smartphones mit USB-C-Anschluss. Die Standard-Modelle der Reihe sollen weiterhin auf Lightning setzen.

USB-C für das iPhone 14 Pro – warum?

Bisher weigerte Apple sich stetig, USB-Anschlüsse in seinen Smartphones zu verbauen, woher also der Sinneswandel? Ein Grund könnte die höhere Übertragungsgeschwindigkeit von USB-C sein. Lightning nutzt aktuell lediglich die Geschwindigkeit von USB 2.0. Videos und Bilder in sehr hoher Auflösung, wie sie dank des ProRes-Features der iPhone-13-Reihe möglich sind, brauchen dadurch gefühlte Ewigkeiten, bis sie auf den Computer übertragen sind.

Darüber hinaus möchte die EU die Verwendung von USB-C in europäischen Geräten verstärkt durchsetzen. Weigert sich Apple weiterhin, den Standard zu verwenden, drohen mitunter hohe Geldstrafen.

Ein dritter Grund könnte außerdem der verstärkte Wunsch nach Umweltschutz sein. Der Lieferumfang der meisten Smartphones sieht inzwischen keine Netzgeräte mehr vor, weil viele Nutzer ohnehin die passenden Kabel in der Schublade haben. Hätte das iPhone 14 einen USB-C-Anschluss, könnten sogar Android-Umsteiger auf den Kauf eines neuen Ladekabels verzichten und einfach ihr altes weiterverwenden.