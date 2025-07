Ein bekannter Leaker präsentiert uns die Farben des iPhone 17 Air. Apple plant eine Mischung aus eleganten Farbtönen und einer himmlischen Option, die an ein völlig anderes Apple-Produkt angelehnt zu sein scheint. Hier könnt ihr euch die Farben ansehen.

Der vor allem im Bereich der iPhone-Leaks aktive Majin Bu liefert uns auf seiner eigenen Seite die von Apple für das iPhone 17 Air geplanten Farben. Insgesamt soll das extrem dünne Smartphone in vier Farbvarianten erscheinen: Black, Silver, Light Gold und Light Blue.

So sollen die verschiedenen Optionen aussehen:

Apple iPhone 17 Air in Black, Silver, Light Gold und Light Blue (© 2025 Majin Bu )

iPhone 17 Air: Farben mit MacBook-Flair und Sierra-Touch

Die geleakten Farben für das Air-Modell der iPhone-17-Reihe brachte ursprünglich der Leaker "Fixed Focus Digital" ins Gespräch. Majin Bu konnte die Aussagen nun mit eigenen Quellen, die er nicht näher benennt, bestätigen. Auch wenn wir natürlich keine offizielle Bestätigung haben, dürften die gezeigten Varianten also relativ sicher sein.

Während das "Black", "Silver" und "Light Gold" wenig überraschen und an die oft genutzte Farbpalette der Pro-Modelle erinnern (z. B. iPhone 16 Pro), bringt Apple mit der vierten Farbe eine überraschende Alternative quasi zurück: Sie erinnert (vielleicht auch aufgrund des Aluminium-Gehäuses) an eine zuvor beliebte Farbvariante der Pro-Reihe: Das "Sierrablau" des iPhone 13 Pro gehörte in den letzten Jahren zu den beliebteren Spezialfarben. Außerdem kommt sie sehr nah an das "Himmelblau" des MacBook Air (M4) heran. Majin Bu bzw. Fixed Focus Digital zufolge sei das "Light Blue" besonders hell, unterscheide sich aber von vorherigen Farbtönen.

Das MacBook Air (M4) in "Himmelblau" (© 2025 Apple )

Etwas überraschend führt Apple damit zumindest beim Air-Modell keine völlig neue "Hingucker-Farbe" ein. Ob iPhone 17 Pro und 17 Pro Max eine ähnliche Farbe oder eine völlig neue Option erhalten, bleibt offen. Majin Bu verspricht zum Thema zumindest weitere Artikel. Vorherige Leaks deuten aber auf einen ähnlichen Farbton hin.

Apple iPhone 17: Neue Generation im September

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir Gewissheit haben. Bereits in den ersten Wochen des Septembers 2025 dürfte Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Neben dem iPhone 17 Air erwarten wir ein Standardmodell (iPhone 17) und Pro-Modelle (17 Pro und 17 Pro Max). Das Plus-iPhone soll hingegen nicht mehr dabei sein.

