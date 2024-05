Top-Deal bei Blau: iPhone 14 & Tarif für 29 Euro im Monat

Wenn's nicht unbedingt das neueste Modell für euch sein muss, haben wir einen guten Deal-Tipp für euch. Genauer gesagt ein Bundle, das unsere Leser im April schon ziemlich häufig interessiert hat. Blau hat derzeit einen Top-Deal für das iPhone 14 parat. Hier die Übersicht:

iPhone 14 mit 128 GB Speicher Inkl. 10 GB Datenvolumen pro Monat

5G ohne Aufpreis

25 Euro Anzahlung

Kein Anschlusspreis

Laufzeit: 36 Monate

28,99 Euro im Monat

Weitere Infos findet ihr bei Blau -> Hier geht's zum Deal bei Blau

Mit dem Bundle erhaltet ihr das iPhone 14 inklusive dem Blau-Tarif Allnet S. Ihr zahlt über die gesamte Laufzeit 1068,64 Euro für das Paket.

Im freien Handel ist das iPhone 14 ab knapp 680 Euro zu bekommen. Effektiv zahlt ihr für den Tarif also etwas weniger als 11 Euro im Monat und könnt das Handy nebenbei bequem über 36 Monate abbezahlen.

Lohnt sich das iPhone 14 noch?

Das iPhone 14 (Bild) ähnelt optisch sehr dem iPhone 13 (© 2022 CURVED )

Das iPhone 14 bietet eine gute Kamera und jede Menge Leistung. Auch der Akku hat genügend Ausdauer, um euch mindestens über einen Tag zu bringen. Mehr dazu lest ihr in unserem Test des iPhone 14. Wollt ihr wissen, wie gut sich das Handy gegen seinen Nachfolger schlägt, haben wir den passenden Vergleich für euch: iPhone 14 vs. iPhone 15.

Grundsätzlich lohnt sich das Smartphone auch im Jahre 2024 noch. Wollt ihr jedoch ein Handy mit optischem Zoom und noch mehr Power, solltet ihr eher zu einem Pro-Modell von Apple greifen. Etwa das iPhone 15 Pro. Das ist dann allerdings gleich eine ganz andere Preisklasse.

iPhone 14 in der Kurzübersicht 8.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Top Hohe Verarbeitungsqualität

Display hell und farbecht

Kamera bei Tageslicht stark

iOS 16 vorinstalliert Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Kein ProMotion

Keine Telelinse

Kaum Verbesserung zum Vorgänger