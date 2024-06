Empfehlung der Redaktion: iPhone 15 Pro & AirPods Pro 2 im o2-Deal

Heute gibt's einmal eine ganz persönliche Deal-Empfehlung von mir. Bei o2 bekommt ihr derzeit das iPhone 15 Pro inklusive AirPods Pro 2 für etwas mehr als 50 Euro im Monat. Ich habe mir das Handy 2023 zum ähnlichen monatlichen Preis selbst zugelegt – und bin zufriedener als je zuvor mit meiner Ausstattung.

Wieso ich das iPhone 15 Pro liebe

Ich habe das iPhone 15 Pro direkt zum Start der Preorder-Phase bei meinem Provider vorbestellt, um mein iPhone 12 mini in Rente zu schicken. Hauptgründe: Ich wollte wieder einen optischen Zoom und noch mehr Akkulaufzeit. Jetzt habe ich das Handy schon seit mehr als einem halben Jahr täglich in Nutzung. Und ich werde es sicherlich noch bis zum Erscheinen des iPhone 18 Pro nutzen. Diese Dinge haben mich im Alltag überzeugt:

Das iPhone 15 Pro in allen Farben (© 2023 Apple )

Kamera: Jede einzelne Linse ist wirklich gut. Viele Details auf Fotos. Und selbst mit digitalem Zoom entstehen noch brauchbare Bilder (die Vorteile einer 48-MP-Kamera). Auch mit Nachtmodus macht ihr detaillierte Aufnahmen. Das Ultraweitwinkel hat ebenso ein Qualitätsplus erhalten. Ich habe diese Linse auf keinem meiner älteren Smartphones so häufig verwendet wie jetzt auf dem iPhone 15 Pro.

Akku: In der Regel hält eine Ladung bei mir für anderthalb Tage. Ich muss mir über den Tag keine Sorgen machen, dass mir gegen Abend die Energie ausgeht – sofern ich nicht stundenlang auf dem Handy zocke.

Gewicht: Dank Titan-Rahmen fühlt sich das 15 Pro merklich leichter als sein Vorgänger an. Dadurch liegt das Gerät besser und sicherer in der Hand. Gerade für Einhandbediener wie mich sehr komfortabel. Das ist übrigens auch der Grund, wieso ich nicht zum iPhone 15 Pro Max gegriffen habe.

Performance: Mobile-Games wie "Solo Leveling: Arise" zeigen mir, wie viel flotter das 15 Pro ist (im Vergleich zur iPhone-12-Reihe). Auf meinen älteren Apple-Geräten läuft das oben genannte Spiel nämlich mit gelegentlichen Rucklern. Das ist mit dem Chip A17 Pro nicht der Fall. Und dabei wird das Smartphone nicht mal richtig heiß.

Features: Ich schleppe hier und da andere Gadgets mit mir herum, die gelegentlich (etwas) Energie benötigen. Und es ist sehr praktisch, diese direkt über das iPhone 15 Pro aufzuladen. Seit ich das Smartphone besitze, schleppe ich nur noch ein USB-C-Kabel mit mir herum – und keine komplette Powerbank. Übrigens: Auch die kommenden KI-Features von Apple könnt ihr auf dem 15 Pro nutzen.

Wieso ich die AirPods Pro 2 liebe

Noch vor dem iPhone 15 Pro habe ich mir 2022 die AirPods Pro 2 gegönnt. Eine gute Entscheidung, denn Soundqualität ist mir sehr wichtig. Aber nicht nur die überzeugt: Die aktive Geräuschunterdrückung lässt sogar meinen Staubsauger verstummen. Noch viel wichtiger ist aber der Transparenz-Modus: Aktiviere ich diesen, nehme ich meine Umgebung so wahr, wie es ohne Kopfhörer der Fall wäre. Das ist fast schon magisch, da alles so "klingt", wie es soll. Superpraktisch z.B. an der Supermarktkasse.

Das iPhone 15 Pro kann eure AirPods laden (© 2024 Apple )

Mit iOS 18 sollen übrigens auch die AirPods Pro 2 ein Update erhalten. Dann kommt endlich die längst überfällige Stimmisolation. Derzeit kriegen es eure Gesprächspartner mehr als deutlich mit, wenn ihr etwa in der Küche mit Töpfen klappert. Bald ist Schluss damit.

Ebenfalls cool: Die AirPods Pro 2 halten die Verbindung zu eurem Handy. Richtet ihr euch das Battery-Widget auf dem Homescreen ein, könnt ihr jederzeit den Akkustand des Ladecase einsehen.

Wieso das Angebot gut ist

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe mir als Ziel gesetzt, nicht mehr als rund 50 Euro monatlich für Mobilfunk auszugeben. Das ist mir auch mit meiner Vorbestellung des iPhone 15 Pro damals gelungen. Allerdings habe ich dafür über 600 Euro Anzahlung bei meinem Provider leisten müssen – und AirPods gab's für mich auch nicht dazu.

Deshalb ist das o2-Angebot so gut: Ihr zahlt 53,99 Euro im Monat, die Anzahlung liegt lediglich bei einem Euro – im Gegensatz zu mir fahrt ihr hier schon einmal deutlich günstiger. Und dann gibt's noch die AirPods Pro 2 obendrauf, sowie 50 GB monatliches Datenvolumen (das mit jedem Jahr weiter anwächst). Ja, die Raten für Smartphone und In-Ears sind auf drei Jahre ausgelegt. Ich persönlich finde es aber zu schade, wenn man sich ein Smartphone in dieser Preisklasse zulegt, nur um es wieder nach zwei Jahren auszutauschen.

Teure Handys sollte man gut schützen: Beste Hüllen für iPhone 15 (Plus/Pro/Pro Max): Unsere Top 9 Francis Lido | 13.05.24