iPhone 15 Pro in der Wertungsübersicht: Das sagen die ersten Tests

Seit letzten Freitag können das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max vorbestellt werden. Aktuell finden sich die ersten Tests zu den Geräten im Netz. Wir haben frühe Wertungen für die Pro-Modelle angeschaut und hier einige interessante Punkte für euch zusammengefasst.

Einige Testergebnisse im Überblick:

The Verge: 8/10 Punkte

Macwelt: 4,5/5 Punkte

Engadget: 93/100 Punkte (Pro), 94/100 Punkte (Pro Max)

Wired: 8/10 Punkte

Apple hat nach dem Start der Vorbestellphase die Schleusentore für die Review-Welle geöffnet. Beim Überbrücken der bereits enormen Lieferzeiten der iPhone-15-Reihe und einer Kaufentscheidung helfen erste Tests zum iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die Pro-Modelle haben mit einem neuen Material, einem starken Chip und neuen Kameras wohl die interessantesten Upgrades der Reihe bekommen.

The Verge: Fortschritt mit Luft nach oben

Die US-amerikanische Seite The Verge hat das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max im Tandem getestet. Im Review stellt das Portal fest, dass es trotz der neuen Tele-Fotokamera keine riesigen Innovationen gibt, Apple aber viele bedeutungsvolle Upgrades zu einem überzeugenden Paket zusammenschnürt.

Positiv bewertet das Team das leichtere Gehäuse, den Einzug des USB-C-Ports als Ladeanschluss und den neuen Action-Button. Auch die Neuerungen bei den Kameras der Pro-Modelle überzeugen die Tester. Die 5x-Tele-Linse sei ein Upgrade, das die Max-Version des iPhone 15 Pro zu einem merkbar flexibleren Kamera-Smartphone macht. Mit der Konkurrenz von Samsung könne die neue Zoom-Linse jedoch weiterhin nicht mithalten. Bemängelt wird zudem die beschränkte Datenübertragungsrate des beiliegenden Kabels.

Bewertung im Test: 8/10 Punkte

Macwelt: Erstklassige Handys zu einem hohen Preis

Die Redaktion von Macwelt hat die Handys ebenfalls getestet und kommt zu dem Schluss, dass beide Geräte erstklassige Smartphones mit einer guten Kamera sind, das Pro-Max-Modell allerdings "bei Weitem das beste" von beiden Ausführungen ist. Positiv bei beiden sei das elegante und leichte Design. Auch der USB-C wird hervorgehoben.

Der Prozessor sei rasant und die von Apple im Vorfeld beworbenen Spiele würden zwar gut aussehen, aber nicht spektakulär. Bei der Akkulaufzeit und der Alltags-Performance soll es im Vergleich zum Vorgänger kaum Unterschiede geben. Auch Macwelt bemängelt das beigelegte USB-C-Kabel mit niedriger Übertragungsrate und zudem den hohen Preis.

Bewertung im Test: 4,5/5 Punkte

Engadget: Stärkerer Maximalzoom

Engadget hebt vor allem das leichte Design hervor und bewertet auch den USB-C-Anschluss sowie den Action Button positiv. Beim iPhone 15 Pro Max sei dieser jedoch schwerer zu erreichen. Der Testerin zufolge sei der neue Kamera-Zoom des iPhone 15 Pro Max auf niedrigen Zoomstufen nur geringfügig vom Vorgänger zu unterscheiden. Bei einer 15-fachen Vergrößerungen konnte Engadget jedoch deutliche Vorteile im Vergleich zum 14 Pro Max beobachten.

Die Performance des neuen A17-Pro-Chips konnte überzeugen, die Grafik der beworbenen Games sei aber nicht ganz auf Konsolen-Level. Die neuen Gehäusefarben bewertet die Testerin als "langweilig".

Bewertung im Test (15 Pro): 93/100 Punkte

Bewertung im Test (15 Pro Max): 94/100 Punkte

Wired: Starke Max-Kamera, aber heißes Gaming

Wired hat beide Smartphones getestet und stellt allgemein den neuen USB-C-Port und das leichte Titangehäuse positiv heraus. Beim Pro-Max-Modell konnte dem Tester zufolge die 2-Tage-Akkulaufzeit und die 5x-Zoom-Kamera überzeugen. Apples neu eingeführte Zoomstufen der Hauptlinse seien tatsächlich besser als die gleichen Stufen beim Vorgänger. Aktuell sei das iPhone 15 Pro Max das "beste" Kamera-Smartphone mit beständiger Fotoqualität.

Negativ fiel der beim Gaming in der Hand unangenehm warm werdende A17-Pro-Prozessor auf. Außerdem bemängelt der Tester den Speicherunterschied zwischen den Pro-Modellen in der Basisvariante, die gleichgebliebene Ladegeschwindigkeit und die Übertragungsrate des beigelegten Kabels.

Bewertung im Test: 8/10 Punkte

iPhone 15 Pro / Pro Max: Langfristige Tests müssen folgen

In vielen Punkten stimmen die Magazine in ihren frühen Tests überein. Vor allem bei der Kamera und der Leistung zeigen sich aber leicht unterschiedliche Erfahrungen. Viele Tests werden in sehr kurzer Zeit geschrieben, weshalb längere Testeinheiten möglicherweise weitere interessante Erkenntnisse zu Tage bringen könnten. Auch wir werden uns die Pro-Modelle bei CURVED anschauen. Unsere Erfahrungen lest ihr dann in einem ausführlichen Testbericht.

