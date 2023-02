iPhone 15 Ultra gestrichen? Apple soll ganz anders planen

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte zum iPhone 15 Ultra. Die könnten sich nun aber alle als falsch erweisen. Ein Branchenkenner behauptet, dass Apple andere Pläne für die Ultra-Reihe hat. Die beinhalten jedoch kein iPhone 15 Ultra.

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman ist für seine oft präzisen Einschätzungen des Smartphone-Markts bekannt. In einem neuen Artikel verrät er uns, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Apple im Jahr 2023 ein iPhone 15 Ultra vorstellt. Dieses sollte eigentlich, nach bisheriger Einschätzung, das iPhone 14 Pro Max beerben. Ein iPhone 15 Pro Max sollte es demnach nicht gegeben.

iPhone 15 Ultra wohl gestrichen, aber ...

Laut Mark Gurman ist das iPhone 15 Ultra vom Tisch. Eine neue Ultra-Reihe soll es aber trotzdem geben, allerdings anders als bisher angenommen: Zunächst einmal erscheine das erste Ultra-iPhone nicht 2023, sondern 2024. Es soll demnach also ein iPhone 16 Ultra kommen. Das soll jedoch nicht das potentielle iPhone 16 Pro Max ausschließen, sondern als ein weiteres Modell zum Line-up stoßen. Nach aktuellem Vorbild gäbe es dann ein iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max und ein iPhone 16 Ultra. Wobei fraglich ist, ob Apple dem gefloppten iPhone 14 Plus (im Test hier) weitere Nachfolger spendiert.

Es ist jedoch noch nicht klar, was das Ultra-Modell von dem ohnehin schon extravagant hochklassigen Pro Max unterscheiden soll. Gurman spekuliert, dass es einen noch schnelleren Prozessor, eine hochwertigere Kamera, ein größeres Display und ein neues Design ohne Ladeanschluss auffahren könnte, als die bisher gehandelten iPhones. Ohne Ladeanschluss würde sich das Ultra-Modell dann auch optisch von den anderen Modellen abheben.

Tim Cook befeuert die neuen Gerüchte

Zu den von Gurman in die Welt gesetzten Einschätzungen zum iPhone 15 Ultra, beziehungsweise iPhone 16 Ultra, passt eine Aussage des Apple CEO Tim Cook: Der hat nämlich während der Vorstellung der Quartalsergebnisse erwähnt, dass er glaube, Apple-Kunden seien zukünftig bereit, noch mehr für ein iPhone zu zahlen, sofern die Qualität und die Features sich weiterhin steigern. Eine Bestätigung des Ultra-iPhones ist dies nicht, doch es weist auf jeden Fall in die Richtung eines noch leistungsstärkeren Modells.

Die bisherigen Gerüchte zum iPhone 15 Ultra

Und wenn Gurman sich doch irrt? Sollten wir wider Erwarten 2023 ein iPhone 15 Ultra zu Gesicht bekommen, dann soll dieses sich vor allem durch eine neue Periskop-Tele-Kamera vom Pro-Modell unterscheiden. Weiterhin dürfte die Seitentaste durch einen Solid-State-Button ersetzt werden, also einer Druckfläche, die mittels Vibration das Gefühl vermittelt, ein echter Knopf zu sein. Als Chipsatz können wir mit dem A17-Bionic rechnen und vielleicht ersetzt USB-C in der neuen Generation tatsächlich Lightning, wie es schon lange spekuliert wird.

Alles in allem klingt das nach einem interessanten Paket. Wir sind gespannt, in welche Richtung sich die weiteren Gerüchte entwickeln – iPhone 15 Ultra oder iPhone 16 Ultra. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier auf CURVED.

