Der Anbieter o2 hat im Januar 2025 noch einmal an einem beliebten Deal aus dem November geschraubt. Ein Bundle bestehend aus iPhone 16 Pro und Apple Watch Series 10 inklusive Tarif. Und das ist nun noch günstiger. Aber an eine Sache solltet ihr bei der Bestellung denken, sonst hat die ganze Nummer einen Haken.

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 16 Pro mit Apple Watch Series 10: Die Fakten

Geräte: iPhone 16 Pro & Apple Watch Series 10 (LTE-Modell)

iPhone 16 Pro & Apple Watch Series 10 (LTE-Modell) Tarif: o2 Mobile M (30+ GB)

o2 Mobile M (30+ GB) Netz: o2 (inklusive 5G mit bis zu 300 Mbit/s)

o2 (inklusive 5G mit bis zu 300 Mbit/s) Laufzeit: 36 oder 24 Monate

36 oder 24 Monate Einmalige Kosten: 45,98 € (Versand + Anzahlung + Anschlusspreis)

45,98 € (Versand + Anzahlung + Anschlusspreis) Preis pro Monat: 66,99 € (36 Monate) 91,99 € (24 Monate)



-> Jetzt bei o2 kaufen: iPhone 16 Pro & Apple Watch Series 10 mit o2 Mobile M

Lohnt sich das Angebot?

Grundsätzlich: Im Januar 2025 ist der ursprünglich im November 2025 gestartete Deal noch einmal 1 Euro pro Monat (36 Raten) bzw. 3 Euro pro Monat (24 Raten) günstiger geworden. Ihr spart also noch mal 36 bzw. 72 Euro extra.

Wir haben den Deal einmal durchgerechnet. Für Handy plus Uhr zahlt ihr auf dem freien Markt zusammen rund 1683 Euro. Das Tarif-Bundle kostet (inklusive Gesamtkosten für Tarif) grundsätzlich etwas mehr Geld über die gesamte Mindestlaufzeit. Ihr zahlt ...

36 Monate: 774,62 Euro mehr

774,62 Euro mehr 24 Monate: 570,74 Euro mehr

Übrigens: Mehr zum Smartphone erfahrt ihr in unserem iPhone 16 Pro Test.

Das iPhone 16 Pro verfügt über eine Kamerataste, die euch das Knipsen erleichtern soll (© 2024 CURVED )

Effektivpreis: So viel weniger zahlt ihr bei o2 als im Laden

Allerdings ist in der Rechnung auch der Tarif enthalten – und den braucht ihr ohnehin für das iPhone. Ziehen wir die reinen Kosten für den o2 Mobile M (derzeit 24,99 Euro pro Monat) ab und rechnen nur dagegen, was ihr effektiv für iPhone 16 Pro und Apple Watch 10 bezahlt, sieht die Welt (ein bisschen) anders aus. Im Vergleich zum Kauf im Laden landet ihr bei ...

36 Monate: 125,02 Euro Ersparnis

125,02 Euro Ersparnis 24 Monate: 29,02 Euro Ersparnis

Aber: Wer das Bundle nutzen will, sollte noch eine weitere Sache beachten, die für Extrakosten sorgt.

Der Haken: Dieses Extra solltet ihr direkt mitbestellen

Endlich, hier der versprochene Haken: Und zwar handelt es sich bei der Apple Watch 10 um die Variante mit LTE bzw. Mobilfunk. Das ist praktisch, da die Uhr auch ohne iPhone in der Nähe ins Netz gehen kann.

Nun könnt ihr euch natürlich entscheiden, die Mobilfunk-Funktion nicht zu verwenden. Was schade wäre, da Apple fast 100 Euro extra verlangt für diese Variante. Wollt ihr die Uhr eigenständig ins Netz bringen, benötigt ihr aber noch einen Tarif für die Apple Watch.

Das geht bei o2 günstig über die Connect-Funktion. Dadurch könnt ihr mit demselben Tarif mehrere Geräte (etwa auch ein Tablet) ausstatten. Allerdings kostet das Feature seit dem 6. November rund 5 Euro extra im Monat. Über die gesamte Laufzeit also 120 (24 Monate) oder 180 Euro (36 Monate).

-> Jetzt bei o2 kaufen: iPhone 16 Pro & Apple Watch Series 10 mit o2 Mobile M

Schon gewusst? Die Series 10 ist schlanker als ihre Vorgänger. (© 2024 Apple )

Fazit: Deal = Finanzierungsoption von o2

Die Zahlen sind auf dem Tisch. Der Effektivpreis für iPhone 16 Pro und Apple Watch Series 10 ist etwas unterhalb des Ladenpreises – nur, dass ihr den Preis nicht auf einen Schlag begleichen müsst. Stattdessen bietet o2 den Ratenkauf. Mit den neuen Vergünstigungen um Januar 2025 lohnt sich der Deal etwas mehr als damals im November 2024 – jetzt sind effektiv bis zu 125 Euro Ersparnis (36 Raten) drin. Aber nur, wenn ihr den Tarif herausrechnet.

Generell am Angebot spannend: In aktuellen Zeiten sind Finanzierungen mit Null Prozent Zinsen rar gesät oder gar nicht vorhanden. Bei MediaMarkt oder Saturn werden derzeit rund 11,9 Prozent Zinsen fällig (ihr würdet für die Geräte also mindestens rund 150 Euro oder mehr obendrauf zahlen), bei Amazon ist das iPhone 16 Pro (wenn überhaupt) nur über 5 oder 12 Monate finanzierbar (=hohe Raten) – oder über deren Partner Barclay zum gleichen Zinssatz wie bei MediaMarkt und Saturn.

-> Wer möglichst ohne Zinsen iPhone und Uhr finanzieren will, hat mit dem o2-Angebot eine gute Alternative zur klassischen Ratenfinanzierung – und ein Tarif ist direkt mit im Gepäck.