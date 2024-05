Neue Farbe, neue Taste: So könnte das iPhone 16 Pro aussehen

Das Wichtigste in Kürze

Ein Designer hat ein Konzept zum iPhone 16 Pro entworfen

Die Renderbilder zeigen die mutmaßliche neue Pro-Farbe

Auch der Capture-Button ist zu erkennen

Es sind nicht die ersten Bilder zum iPhone 16 Pro, die im Internet kursieren. Doch wir zumindest können nicht genug davon bekommen. Die neuesten Vorab-Eindrücke kommen von einem Designer, der auf Basis aktueller Gerüchte ein Konzept erstellt hat.

Genauer gesagt handelt es sich um überarbeitete Bilder, die Designer Mazzranache auf den neuesten Informationsstand gebracht hat. Doch seht selbst, wie er sich das iPhone 16 Pro darauf basierend vorstellt:

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Look nicht allzu sehr vom Design der aktuellen Modelle. Einige erwartete spannende Neuerungen sind auf den Bildern jedoch zu erkennen.

Titan Rosé und Capture-Button

Unter anderem lassen die Bilder erahnen, wie das iPhone 16 Pro in der neuen Farbe aussehen wird, in der es angeblich erscheinen soll: Titan Rosé dürfte vor allem die weibliche Kundschaft ansprechen. Die drei anderen abgebildeten Farben kennen wir – zumindest so ähnlich – bereits vom 2023 erschienenen iPhone 15 Pro und Pro Max.

Dafür ist bei genauerem Hinschauen auf mehreren Bildern der Capture-Button zu erkennen, der das iPhone 16 Pro (Max) auszeichnen soll. Dabei handelt es sich um eine dedizierte Aufnahmetaste, die sich Berichten zufolge unterhalb des Power-Buttons befindet. Wie bei einer richtigen Kamera soll ein kurzer Druck darauf euer Motiv fokussieren. Drückt ihr die Taste komplett durch, löst ihr die Aufnahme aus, so heißt es.

Darüber hinaus zeigt ein Bild, wie weit die Kameralinsen aus dem Gehäuse herausragen könnten. Offen lässt der Designer in seinem Konzept hingegen, wie dünn die Display-Ränder ausfallen. Denn: Dort wo der Titan-Rahmen endet, beginnt die Bildfläche sicherlich noch nicht, sondern der eigentliche – schwarze – Display-Rand. Dass er nicht zu erkennen ist, liegt daran, dass Mazzranache sich für ein ebenfalls schwarzes Wallpaper entschieden hat.

Ein Trick, den auch viele Hersteller in ihren Marketing-Materialien regelmäßig nutzen. Zumindest in dieser Hinsicht dürfte das Konzept bereits nah an den späteren Pressebildern von Apple liegen.