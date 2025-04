Kennt ihr die Bilder von Prominenten, die es mit dem Schlankheitswahn übertrieben haben und (freiwillig) bedenklich dünn geworden sind? Womöglich hat es auch Apple mit dem iPhone 17 Air zu weit getrieben. Das befürchtet zumindest ein bekannter YouTuber.

Lewis Hilsenteger hat für den YouTube-Channel Unbox Therapy ein neues Video zu den kommenden iPhone-17-Geräten veröffentlicht. Anhand von Dummy-Modellen gibt er uns einen Vorgeschmack auf Design und Abmessungen der Apple-Handys. Die größte Aufmerksamkeit hat dabei wieder mal das iPhone 17 Air erhalten, das neben seinen Geschwistern fast schon zu dünn aussieht.

iPhone 17 Air zu zerbrechlich?

Eine Prägung auf der Rückseite des Dummys verrät: Das iPhone 17 Air misst an der dünnsten Stelle offenbar gerade mal 5,65 mm. Zum Vergleich: Das Dummy des iPhone 17 Pro Max kommt auf etwa 8,75 mm. In der Praxis wirkt der Unterschied anscheinend noch größer: Das iPhone 17 Air wirke halb so dünn und das eigentlich nicht wirklich dicke iPhone 17 Pro Max daneben klobig und antiquiert.

Der YouTuber hat allerdings große Bedenken, was die Stabilität des iPhone 17 Air anbelangt: Kann ein derart dünnes Handy wirklich die Strapazen des Alltags aushalten oder droht uns nach dem iPhone 6 Plus das nächste BendGate? Zumindest Hilsenteger fühlt sich daran erinnert, wie er vor etlichen Jahren besagtes iPhone in einem Video verbog. Er kann sich sogar vorstellen, das iPhone 17 Air einem ähnlichen Härtetest zu unterziehen.

Furchtbare Akkulaufzeit?

Nicht nur die Stabilität des iPhone 17 Air besorgt den YouTuber, auch eine gute Ausdauer hält er für sehr unwahrscheinlich. Seiner Meinung nach werde das iPhone 17 Air eine "furchtbare Akkulaufzeit" besitzen. Das wäre zumindest logisch: Je dünner ein Handy, desto weniger Platz bleibt für einen starken Akku.

Weniger Zweifel hat er dagegen am Erfolg des iPhone 17 Air: Sollte das Gerät stabil genug sein, werde es sich fantastisch verkaufen. So gut, dass Apple Probleme haben könnte, die anderen Modelle loszuwerden. Denn Begehrlichkeiten werde ein so unglaublich dünnes Handy zweifelsohne wecken und das kolportierte neue Design der Pro-Modelle gefalle bei weitem nicht jedem. Wofür würdet ihr euch entscheiden?

