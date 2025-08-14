Noch vor der offiziellen Vorstellung gewährt ein neues Video einen Blick auf das iPhone 17 Air in Himmelblau. Die helle, elegante Farbvariante hat bereits beim MacBook Air M4 für Begeisterung gesorgt – und könnte auch beim kommenden iPhone viele Fans finden.

Gepostet wurde das Video vom bekannten Leaker Majin Bu auf X. Darin seht ihr ein Dummy-Modell des iPhone 17 Air, das aus verschiedenen Perspektiven präsentiert wird. Je nach Lichteinfall wirkt das Blau mal fast weiß, mal deutlich intensiver – ein Effekt, den schon das MacBook Air in derselben Farbe zeigte.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

Farbtrend mit MacBook-Vorgeschichte

Himmelblau feierte Anfang des Jahres sein Debüt beim MacBook Air M4 und entwickelte sich dort schnell zum Publikumsliebling. Apple scheint nun auf diesen Erfolg zu setzen und bringt den Farbton angeblich auch für das iPhone 17 Air. Die Nuance ist hell genug, um dezent zu wirken, hat aber in direktem Licht einen klaren Blaustich, der sich von neutralen Farbtönen abhebt.

Im Video gibt es zudem einen kurzen Größenvergleich: Neben einem iPhone 16 Pro wird deutlich, wie schlank das neue Air-Modell ist. Wer also wissen will, ob das iPhone 17 Air wirklich so dünn wird, wie die Gerüchte versprechen, bekommt hier einen ersten Eindruck – wenn auch noch nicht am fertigen Gerät.

Was wir bisher wissen

Offiziell hat Apple das iPhone 17 Air noch nicht vorgestellt, und viele technische Details sind weiter offen. Sicher scheint aber, dass die neue Air-Version in vier Farboptionen erscheinen soll –Himmelblau ist nur eine davon. Wer sich für alle Neuerungen der iPhone-17-Reihe interessiert, sollte die kommenden Wochen im Auge behalten. Denn Gerüchte deuten darauf hin, dass auch das iPhone 17 Pro spannende Upgrades erhalten.

Bis dahin sorgt das Video jedenfalls schon einmal für Gesprächsstoff. Wir sind gespannt, ob die Farbe beim iPhone 17 Air genauso einschlägt wie beim MacBook Air.

