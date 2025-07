Nachdem erst kürzlich die neuen Farben für das iPhone 17 Air durchgesickert sind, gibt es jetzt einen Leak für die komplette iPhone-17-Reihe. Besonders interessant sind die mutmaßlichen Farboptionen für die Pro-Modelle.

Seine teuersten iPhones bietet Apple traditionell in eher zurückhaltenden Farben an. Beim iPhone 17 Pro und 17 Pro Max scheint sich das zu ändern. Denn laut Leaker Sonny Dickson könnten die beiden kommenden Top-Modelle in Orange erscheinen.

Derart auffällige Farben hat der Hersteller bislang nur bei seinen günstigeren Geräten verwendet. Allerdings könnte es sich dabei auch um ein dunkles Gold oder ein kupferfarbenes Gerät handeln, wie Dickson in seinem Post zu bedenken gibt. Dieser zeigt Bilder von Kameraabdeckungen, die jeweils in der angeblichen Gehäusefarbe der iPhone-17-Modelle gehalten sind.

Alle iPhone-17-Farben im Überblick

Dem Leak zufolge werden iPhone 17 Pro und Pro Max in insgesamt fünf Farben erhältlich sein – und damit in einer mehr als die aktuellen Pro-Modelle. Die zweite neue Farbe ist demnach Dunkelblau, das sich offenbar zu besagtem Orange, Schwarz, Grau und Silber hinzugesellt. Zum Vergleich: Das iPhone 17 soll in sechs Tönen auf den Markt kommen, das iPhone 17 Air in vier. Hier seht ihr alle mutmaßlichen iPhone-17-Farben auf einen Blick:

iPhone 17: Schwarz, Grau, Silber, Hellblau, Hellgrün, Hellviolett

Schwarz, Grau, Silber, Hellblau, Hellgrün, Hellviolett iPhone 17 Air: Schwarz, Silber, Graublau, Hellgold

Schwarz, Silber, Graublau, Hellgold iPhone 17 Pro (Max): Schwarz, Grau, Silber, Dunkelblau, Orange

iPhone 17 Pro: Eine Farbe kommt doch nicht

Etwas schade ist, dass eine bislang kolportierte Farbe für das iPhone 17 Pro wohl doch nicht erscheinen wird. Das inzwischen dem iPhone 17 Air zugeschriebene Graublau bzw. Himmelblau war zunächst für das iPhone 17 Pro (Max) im Gespräch. Inzwischen scheinen sich die Leaker jedoch einig, dass daraus nichts wird.

Interessant: Die für das iPhone 17 Air vorhergesagte Farbpalette ähnelt der des aktuellen MacBook Air stark. Könnten die fünf Farben für das iPhone 17 Pro also auch ein Vorgeschmack auf neue Varianten des MacBook Pro sein? Wohl eher nicht. Apples Edel-Laptops sind aktuell nur in zwei Farben erhältlich.

